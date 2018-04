No lo dejaron subir al colectivo por "gay y discapacitado"

Notas Relacionadas

Facebook: 87 millones de usuarios fueron afectados por el escándalo

Hoy 17:41 -

A través de su cuenta de Facebook, Emanuel Moyano decidió hacer público el lamentable episodio que le tocó vivir con un chofer de la línea 168, quien se negó a llevarlo por no tener la SUBE, además de discriminarlo por “gay y discapacitado”.

Te recomendamos: "Escalofriante: un guardia grabó un fantasma en la cancha de Huracán"

“Cuando subimos con mi amigo, anunciamos nuestro destino y yo le pedí que nos cobrara dos boletos porque me había olvidado mi pase por discapacidad. A lo que el chofer respondió que no. Se rió y me dijo '¿Vos discapacitado? ¿De qué?, Mirá de dónde venís”, relató el joven.

La discusión se prolongó por unos 40 minutos. El chofer insistía en que el joven baje de la unidad mientras que los pasajeros criticaban su actitud hacia los jóvenes. El conductor apagó el motor del vehículo y se negó a seguir hasta que Moyano se baje del mismo.

"Todos trataron de buscar una solución. Ofrecieron pagarme el pasaje. Una mujer que tenía una SUBE de más me la regaló para ver si así entraba en razón. Mientras tanto él me decía: 'Es culpa tuya gay discapacitado, mirá lo que hacés'”, continuó relatando el damnificado.

Lee la historia completa, aquí.