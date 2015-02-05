CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Abril 2018

A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

05/04/2018 -

CANAL 7 

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 CON MÓVIL

DESDE TERMAS DE RIO HONDO

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.15 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

(CONTINUACIÓN)

23.30 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 DE A DOS

19.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

20.00 EL PODIO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 SOLO PADEL


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.15 MI ÁNGEL GUARDIÁN

07.56 ANALÍZATE

09.43 SUPERMAN 3

12.09 EL NOVATO

14.40 EL DOCTOR HOLLYWOOD

16.38 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR

18.27 PLAN DE VUELO

20.17 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

TCM

06.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.38 LA NIÑERA

08.03 LA NIÑERA

08.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.06 LA NIÑERA

10.31 LA NIÑERA

10.56 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

12.48 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

15.18 LA PANDILLA SALVAJE

17.48 PODER ABSOLUTO

20.06 MÁXIMO RIESGO

22.00 NICO

23.52 DIFICIL DE MATAR

TNT

06.12 60 SEGUNDOS

08.12 SEGURIDAD NACIONAL

09.42 EL DILEMA

11.39 MI VILLANO FAVORITO 2

13.29 AHORA SON 13

15.50 UN HOMBRE DIFERENTE

17.52 LA CENICIENTA

19.59 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 ASESINOS EN LA MIRA

23.46 FRANCOTIRADOR

UNIVERSAL CHANNEL

06.10 ELEMENTARY

10.00 CHICAGO P.D.

11.00 CHICAGO P.D.

11.55 CHICAGO P.D.

11.55 CHICAGO P.D.

11.55 CHICAGO P.D.

12.50 CHICAGO P.D.

13.45 CHICAGO P.D.

13.45 CHICAGO P.D.

14.45 EL DILEMA

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

22.00 MACGYVER

23.00 MACGYVER

24.00 LADRONA DE IDENTIDADES

02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

03.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

STUDIO UNIVERSAL

10.05 UN ROMANCE DE NOVELA

11.55 LOS ÁNGELES CANTAN

13.45 DE MENDIGO A MILLONARIO

16.10 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

18.45 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

21.00 SI FUERAS YO

23.25 40 DÍAS Y 40 NOCHES

01.25 SI FUERAS YO

03.45 POOTIE TANG

05.25 40 D


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, FERNANDO

GRANDI (TUCUMÁN) PRESENTARÁ

UN TRIBUTO A FRANK SINATRA.

+VIERNES 6, A LAS 22.30,

DEBUTARÁ “ÉXODO”, LA

PROPUESTA DE JUAN MANUEL

PAOLETTI, PABLO SANTILLÁN,

QUIQUE VILLALBA Y JOSÉ CORIA.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

+VIERNES 6, LA PEÑA DEL

RANCHO, A PARTIR DE LAS 22.30,

A LOS CANTORES, LOS INFANTE,

ROMANZA, GRAN GRUPO ERA,

LOS DEL VINALAR, SOL NACIENTE

Y NUEVO SOL. INVITADO

ESPECIAL: LOS SANTIAGUEÑOS

DEL RÍO.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 6, A LAS 22, SHOW EN

VIVO CON EL PULPO HEREDIA, Y

SOL LATINO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA

“NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON

MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN,

DEL ESTERO, EL SYMBOL,

REFLEJOS DEL SALITRAL,

CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA

MADRE DE CIUDADES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+VIERNES 6, A LAS 22,

ALEJANDRO DÍAZ, PRESENTARÁ

“EL BUEN LUGAR”, ADELANTO DE

LO QUE SERÁ SU TERCER DISCO.

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN D. PERÓN)

+ EL JUEVES 12 DE ABRIL,

A PARTIR DE LAS 22, SE

PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS

DEL ABUELO”.


CINES

MAZINGER Z (2D): ANIMACION

(ATP) 05/04 - 06/04 - 16:20 (Cast)

18:25 (Cast) 20:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D): ACCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 05/04 - 22:30 (Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 05/04 -06/04- 18:30 (Cast)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 05/04 -21:30 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D): TERROR SUSPENSO (13

AÑOS) 05/04 -16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/04 - 06/04 - 16:10 (Cast) 18:10

(Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

05/04 - 11/04 - 19:50 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP)

05/04 - 06/04 - 22:10 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

05/04 - 06/04 - 17:30 (Cast)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACION (APT)

05/04 - 11/04 - 19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

05/04 - 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA13 AÑOS ESTRENO

Subtit. 2D: 20:40- 22:50 (SÓLO

JUEVES 05/04)

Castell. 2D 20:40 -2250 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP ESTRENO

Castell. 2D: 18:00- 20:30 (Todos los días)

MAZINGER Z APT ESTRENO

Subtit. 2D 22:40 (Todos los días)

SHERLOCK GNOMES ATP

Castell. 2D: 18:30 (Todos los días)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

Subtit. 2D: 22:30 (SÓLO JUEVES

05-04) / Castell. 2D 22:30- (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

Castell. 2D 17:30 (Todos los días)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 Todos los días / De lunes a

miércoles $75 exclusivo online

Todos los Viernes $ 75 presencial y

online.

 
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