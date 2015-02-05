CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Abril 2018
A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
05/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 CON MÓVIL
DESDE TERMAS DE RIO HONDO
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.15 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
(CONTINUACIÓN)
23.30 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 DE A DOS
19.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
20.00 EL PODIO
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 SOLO PADEL
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.15 MI ÁNGEL GUARDIÁN
07.56 ANALÍZATE
09.43 SUPERMAN 3
12.09 EL NOVATO
14.40 EL DOCTOR HOLLYWOOD
16.38 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR
18.27 PLAN DE VUELO
20.17 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
TCM
06.48 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.38 LA NIÑERA
08.03 LA NIÑERA
08.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.06 LA NIÑERA
10.31 LA NIÑERA
10.56 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
12.48 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
15.18 LA PANDILLA SALVAJE
17.48 PODER ABSOLUTO
20.06 MÁXIMO RIESGO
22.00 NICO
23.52 DIFICIL DE MATAR
TNT
06.12 60 SEGUNDOS
08.12 SEGURIDAD NACIONAL
09.42 EL DILEMA
11.39 MI VILLANO FAVORITO 2
13.29 AHORA SON 13
15.50 UN HOMBRE DIFERENTE
17.52 LA CENICIENTA
19.59 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 ASESINOS EN LA MIRA
23.46 FRANCOTIRADOR
UNIVERSAL CHANNEL
06.10 ELEMENTARY
10.00 CHICAGO P.D.
11.00 CHICAGO P.D.
11.55 CHICAGO P.D.
11.55 CHICAGO P.D.
11.55 CHICAGO P.D.
12.50 CHICAGO P.D.
13.45 CHICAGO P.D.
13.45 CHICAGO P.D.
14.45 EL DILEMA
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
22.00 MACGYVER
23.00 MACGYVER
24.00 LADRONA DE IDENTIDADES
02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
03.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
STUDIO UNIVERSAL
10.05 UN ROMANCE DE NOVELA
11.55 LOS ÁNGELES CANTAN
13.45 DE MENDIGO A MILLONARIO
16.10 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
18.45 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
21.00 SI FUERAS YO
23.25 40 DÍAS Y 40 NOCHES
01.25 SI FUERAS YO
03.45 POOTIE TANG
05.25 40 D
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, FERNANDO
GRANDI (TUCUMÁN) PRESENTARÁ
UN TRIBUTO A FRANK SINATRA.
+VIERNES 6, A LAS 22.30,
DEBUTARÁ “ÉXODO”, LA
PROPUESTA DE JUAN MANUEL
PAOLETTI, PABLO SANTILLÁN,
QUIQUE VILLALBA Y JOSÉ CORIA.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(COMANDANTE CÓRDOBA 456)
+VIERNES 6, LA PEÑA DEL
RANCHO, A PARTIR DE LAS 22.30,
A LOS CANTORES, LOS INFANTE,
ROMANZA, GRAN GRUPO ERA,
LOS DEL VINALAR, SOL NACIENTE
Y NUEVO SOL. INVITADO
ESPECIAL: LOS SANTIAGUEÑOS
DEL RÍO.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES 6, A LAS 22, SHOW EN
VIVO CON EL PULPO HEREDIA, Y
SOL LATINO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA
“NOCHECITA SANTIAGUEÑA” CON
MÓSOJ ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN,
DEL ESTERO, EL SYMBOL,
REFLEJOS DEL SALITRAL,
CARABAJAL CÁCERES, ACADEMIA
MADRE DE CIUDADES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+VIERNES 6, A LAS 22,
ALEJANDRO DÍAZ, PRESENTARÁ
“EL BUEN LUGAR”, ADELANTO DE
LO QUE SERÁ SU TERCER DISCO.
COMPLEJO CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN D. PERÓN)
+ EL JUEVES 12 DE ABRIL,
A PARTIR DE LAS 22, SE
PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS
DEL ABUELO”.
CINES
MAZINGER Z (2D): ANIMACION
(ATP) 05/04 - 06/04 - 16:20 (Cast)
18:25 (Cast) 20:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D): ACCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 05/04 - 22:30 (Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 05/04 -06/04- 18:30 (Cast)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 05/04 -21:30 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D): TERROR SUSPENSO (13
AÑOS) 05/04 -16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/04 - 06/04 - 16:10 (Cast) 18:10
(Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
05/04 - 11/04 - 19:50 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP)
05/04 - 06/04 - 22:10 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
05/04 - 06/04 - 17:30 (Cast)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACION (APT)
05/04 - 11/04 - 19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
05/04 - 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA13 AÑOS ESTRENO
Subtit. 2D: 20:40- 22:50 (SÓLO
JUEVES 05/04)
Castell. 2D 20:40 -2250 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP ESTRENO
Castell. 2D: 18:00- 20:30 (Todos los días)
MAZINGER Z APT ESTRENO
Subtit. 2D 22:40 (Todos los días)
SHERLOCK GNOMES ATP
Castell. 2D: 18:30 (Todos los días)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
Subtit. 2D: 22:30 (SÓLO JUEVES
05-04) / Castell. 2D 22:30- (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
Castell. 2D 17:30 (Todos los días)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 Todos los días / De lunes a
miércoles $75 exclusivo online
Todos los Viernes $ 75 presencial y
online.