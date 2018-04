FÚNEBRES | 5 de Abril de 2018

05/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Abel Antonio Morellini

- Sergio Antonio Bruno

- Lucía del Valle Torrez (Garza, Dpto. Sarmiento)

- Ernesto Ribera Pece

- Roberto Esteban Sánchez

- Obdulio Américo Gómez

- Raúl Américo Ledesma (Gramilla, Dpto. Jiménez)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Su amigo y colega Ing. Chejolán, su esposa Norma Dapello, hijos Alberto y Mariano, acompañan en la despedida de Boni a su esposa Chabela y demás familiares. Que goce de la paz eterna.

BECKER, BONIFACIO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Manuel, Marcela, Daniela y Claudia Laitán y personal de Copistería Sigma participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Su esposa Maldonado Patricia, sus hijos Darío, Fernando y Paola, sus nieta Giuliana, sus padres Salvador y Elsa, hermanos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque de la Paz. -Cob Iosep- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. "Gringo nos sorprendió tu partida. Señor, hoy nuestro hijo fue a tu casa, muéstrale tu rostro y haz que descanse en paz". Sus padres Salvador Bruno y Elsa Viale participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. "Gringo que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Daniel Bruno, sus sobrinos Marcos, Circe y Nerea, y su sobrina nieta Zahira participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO. (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. "Que brille la luz que no tiene fin". Profesor William Rafael Pavón y Sra. acompañan a su compañera y amiga Susana Bruno en este difícil momento por la perdida de su hermano Sergio Antonio. Se ruega una oración en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO. (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. "Que brille la luz que no tiene fin". Profesor Sergio Lara y Sra. acompañan a su compañera y amiga Susana Bruno en este difícil momento por la pérdida de su hermano Sergio Antonio. Se ruega una oración en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO. (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Sus vecinos Norma y Patricia Rossi; Fernando Rossi y familia y Estela Sandoval participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO. (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Omar Gerez y familia; sus padres Domingo e Irma, sus hermanos Roxana , Rubén y Edith participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. El Departamento de Educación Física de la Esc. del Centenario, participa el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Patricia Maldonado e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. El Departamento de Educación Física de la Esc. de Comercio Prof. A. Ferreyra, participa con gran pesar el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Patricia Maldonado e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. El personal directivo, docente, administrativo, alumnado, asociación cooperadora, servicios generales de la Esc. de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra" participa del fallecimiento del esposo de la Prof. Patricia Maldonado, acompañan su dolor y ruegan oraciones por su alma.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Las amigas de su esposa Patricia: Cristina, Marta, Mirta, Mony, Negrita, Estela y Nelly participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Los amigos de su esposa Patricia del grupo de Newcom participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Directivos y personal del HOTEL COVENTRY participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero Darío Bruno y acompañan a él y su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. El Rector del Colegio 2 de Abril Prof. Luis Villarreal, el Vice Rector Prof. René Roldan y la Comunidad Educativa, participa con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra Colega Prof. Patricia Maldonado. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Compañeros de trabajo de su hermano Daniel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Familia Apriles, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. La Comunidad Educativa del ISBA "Juan Yaparí" participa con dolor el fallecimiento del hermano de la directora de la Carrera Lic. Susana Bruno y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Los compañeros del ISBA "Juan Yaparí" de su hermana Lic. Susana Bruno Eva Tula Peralta, Sonia Salazar, Marta Paz Trotta, Alba Gallo, Sonia Sorribas, María Eugenia Ruiz, Nora Ocampo, Norma Guzmán participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Sus cuñados Marta C. Maldonado y Armando M. Battán, sus hijos Manuel, Marta, Elsa, María, Romina, Lourdes y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos tengan consuelo y resignación.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". El personal del Jardín de Infantes Nº 69 "Hormiguita Viajera" participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente Prof. Paola Bruno. Ruega oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. José Maldonado, su esposa Susana Olivera, Claudio, María Isabel, Lucio, María Sol y sus respectivas familias participan con gran pesar el fallecimiento de Sergio a quien recordaremos con gran cariño y agradecimiento por su alegría, generosidad que siempre nos supo brindar. Te extrañaremos.

GÓMEZ, OBDULIO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus hijas Luky, Yany, Telly, hijos polít., nietos, Dario, Nicolás, Juan Cruz, Abigail, bisnietos: Hernán y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol (L.B) Casa de duelo Salón Comunitario Pquia. San Roque - EMPRESA SANTIAGO.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Hoy partes de este mundo hacia la Casa del Señor, que seguramente te recibirá en sus brazos para gozar de la gloria eterna. Nunca te olvidaremos y seguirás por siempre en nuestros corazones. Te extrañaremos hasta que volvamos a encontrarnos. Su esposa Pimpo Avellaneda, tus hijos Marcia Andrea y Lucas. Te despedimos con hondo pesar. Te amamos.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "No llores por mi, no se dejen dominar por la tristeza, mi amor seguirá encendido en vuestros corazones". Su hijo Matías Abel Morellini participa con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Hermano querido por siempre estarás en mi corazón. Te despido con profundo dolor. Su hermana Maria Silvia Morellini y tu cuñado Sergio Gutiérrez. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus hermanos políticos Manuel y Marydée Laitán, sus sobrinos: Claudia, Marcela, Carlos y Daniela Laitán Avellaneda y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su primo Carlos Morellini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su prima política Teresa Olga Gorostiza y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su prima Pimpo y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Hoy vivió su Pascua. Su prima Chiqui Diaz de Prados, sobrinos Viviana y Antonio Maria Prados, Amparito y Guillermo Rodriguez, Pilar y Santiaguito Rodriguez Prados, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que descanse en paz y brille para el la luz que no tienee fin". Sus primos Chichí Quiroga y Rodolfo Cisneros, sus hijos Maria Elena, Javier, Horacio y flia. y Norma Cadro y flia., participan su fallecimiento. Ruegan al Altisimo serenidad, y fortaleza para Pimpo, Lucas y Marcia.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Te recordaremos siempre. Sus sobrinos Carlos Laitán y Carla Teixidor, sobrinas nietas: Sofía, Agustina y Martina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su sobrina Marcela Laitán, su sobrino político Nicky Urtubey, sus sobrinos nietos Tadeo y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus sobrinos Claudia Laitán y Juan Moreno, sobrinos nietos Thiago y Theo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su sobrina Daniela Laitán y Gabriel Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Gringo que en la puertas del cielo el Señor reciba tu alma y le dé el descanso eterno. Tu amigo Mundo Romero, su esposa Liliana Corvalán, sus hijos Matías Romero y flia; Leandro Romero y flia, te despiden con profundo dolor.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Fernando Morellini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Milena Matarazzo su esposo Martin Pontoni e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Rene Bautista Colombo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Roberto Colombo, José Colombo y Bautista Colombo participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Ariel Luis Matarazzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que el Señor sea misericordioso, lo cubra con su manto de luz y le brinde la paz eterna". José Murad y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su amigo Raúl Romero, sus hijos Raulito y familia, Juan Antonio y Martín participan con dolor su fallecimiento.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Pety Morellini y flia., despide con inmenso dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Recíbelo Señor en tu Reino y dale el descanso eterno". Pedro R. Ávila, Edith Zanni de Ávila e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Gracias Gringuito por tantos recuerdos, vivencias y enseñanzas que me dejaste. Siempre te recordaré. Leysa Ávila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con hondo pesar su fallecimiento y levan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Kuky y Pepe Pécora y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Perla de Coulter y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su prima Pimpo e hijos en su dolor.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Ya está ante tí Señor recibelo en tu morada Santa". Tus amigos Nenina, Beba, Juan y Claudia Santos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Marito Maldonado acompaña a su amigo Lucas y su flia. en su dolor, piden oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Una vela se apaga, una flor se marchita, una plegaria iluminará tu camino por la eternidad". Hasta siempre hermanito querido. Pety y familia.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Querido tío Gringo; Vivirás en mi recuerdo. Te despido con tristeza y agradecimiento y con el cariño de siempre. Dr. Carlos Guillermo Flaja Morellini y flia.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. El vicecónsul de Italia en Santiago del Estero, Luis H. Bellomo, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Luis H. Bellomo, su sra. María Luisa Soulier e hjos acompañan con inmenso dolor a su hijo Lucas. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. María Eugenia Ulman, su hijo Baltazar Sarquiz Ulman, acompañan en el dolor a nuestros queridos amigoss Lucas, Marcia y Pimpo.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Marta Cecilia Macedo y flia., participa el fallecimiento del padre de su gran amigo Lucas Adrián.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Ignacio Agüero y Ana Garcia, participan con dolor el fallecimiento del querido Gringo. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Solo en Dios encuentro el descanso y de él, viene mi salvación". Teresa Fierro de Celario y Silvio Celario y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Cristo lo llamo para recibirlo en su morada de luz y paz". Su amigo Diego Fernández, su esposa Merci, y sus hijos Pedro, Isabel, German, Ramón y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada, es una luz celestial". Su amigo German Fernández, su esposa Mariza e hijos participan con hondo pesar u fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Berta Corbalán de Chemez, sus hijos Luis Enrique, Angelina Alicia, Gustavo Fabián Chemez y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Héctor Moya, Nancy García y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus grandes amigos Raymundo y Raúl Romero, Pinino Lipes, Eduardo Denchuk, Joselo Murad, Víctor Badel, Tito Góndora, Fernando Oller, Nicolás Chacana Víctor García y Lito García, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Comisión Directiva, y masa societaria de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su muy querida memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus amigos, Chicha Corbalán, su esposo San Juan e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Las amigas de su hija Marcia: Analia, Berta, Ivanna, Marta, Olinda, Paola, Valeria y Viviana participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan en este difícil momento rogando paz y resignación a la familia.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Participa con dolor Victoria Rodríguez de Oller y sus hijos Fernando Oller y Marta Leiva y Marisa Oller y Néstor Gongora y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Participa con dolor su amigo Néstor Góngora y Sra. Marisa Oller y sus hijos Franco, María Gabriela y Santiago y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Participa con dolor su amigo Fernando Oller y Sra. Marta Leiva y sus hijos Luciana Oller y Juan Oller, Erika Sterr y su nieta Constanza Oller y ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Carlos Raúl Sarmiento acompaña en el dolor a sus primos Sergio Gutiérrez y María Silvia Morellini. Ruegan oraciones en su memoria

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Manuel, José, Alberto y Ricardo Mentel y sus respectivas flias. (de la provincia de Tucumán) participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Alejandro Manzur y Carolina Abraham, acompañan con profundo dolor a su amigo Lucas y flia. ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sebastián Petros acompaña con profundo dolor a su amigo Lucas y flia. en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Héctor Felipe Azar, su esposa CPN Sara Llugdar de Azar, sus hijos Lic. Emily Victoria Azar, CPN Héctor Felipe del Jesús Azar y CPN Sara Yanina Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pimpo, Lucas y Marcia en este duro trance.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Pimpi Petros, Chochi Munar, sus hijos Sebastián, Belén y Constanza, acompañan con profundo dolor a Pimpo, Lucas y Marcia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Señor ya está ante ti. recíbelo en tu Reino". Los amigos y compañeros de su esposa Pimpo; Manuel, Pili, Pochola, Nenina, Nena, Justina, Anatolia y Kuky, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus familiares, Nora, Eduardo, Pamela, Sebastián, Rodrigo, Melisa y Leandro participan su fallecimiento

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su óleo". Teresita Chemes, Tony Leguizamón de Caldera, Quique Caldera y sus hijos David, Melina y Daniela participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Ivanna Maldonado y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su querida amiga Marcia y ruegan una oración en su memoria.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Lic. Cecilia Falcione de Gigli, Dra. María Constanza Gigli acompañan a Emilse e Isabella en tan doloroso momento y piden resignación para la familia.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Luis R. Pérez y Luis O. Páez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Ing. Moisés Pellene y Sra. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Julito: en tu corto paso por este mundo dejas una estela de amor y cariño. Los amigos de sus abuelos Ricardo y Norma Diaz: María Isabel Figueroa, sus hijos y nietos; Blanca y Juan Carlos Fernandez, acompañan y ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrilos y ver todo lo que ha dejado...Los compañeros del Taller de Tango del Club de Abuelos L.B.: C. Marconi y Sra; R. Umbidez y Sra (a}, W. Sayago y Sra, Rosa, Blanca, Koky, Edgardo, Cristián, Kuky, acompañan a Ricardo y Norma en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Este ángel transparente que amó como niño y està junto a Jesús. Que alumbre el camino hacia la paz y mitigue el dolor de sus seres queridos. Amigas de sus abuelas Ricardo y Norma de Diaz del Club de Abuelos Banda: Barbarita Moukarzel, Alba Pereyra, Ilda Ruiz, Isabel López y María L. Pallares, participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PINTO DE CHÁVEZ, JULIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. El señor sembró semillas en la tierra, hoy recoge sus mejores frutos. Personal directivo, docente y de maestranza del Centro experimental N°3 Pedro Francisco de Uriarte participa con profundo dolor al cumplirse 9 dais del fallecimiento de la abuela de nuestro colega Gabriel Tapia, rogando al señor una cristina resignación a sus familiares.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. La comisión directiva e integrantes de la Asociación Santiagueña de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano, socio de dicha institución, Dr. Héctor Retondo en estos momentos de dolor haciendo extensivo su pésame a demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Juan Antonio Guiiscafre y Sra. Marta Valdez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, esposa e hijos en tan doloroso momento rogando oraciones por su eterno descanso.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Jorge Gómez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Alberto y sus hijos Sebastián y Damián en tan difícil momento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Sebastián Gómez Paz, Valentina, León y Sol participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Alberto y sus hijos Sebastián y Damián en tan triste momento.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. "Todo en ella encantaba, todo en ella atraía; era llena de gracia como el Ave María..." Querida familia de Lolita con toda mi pena estoy acompañándolos en esta gran pérdida. Ha partido al Cielo a renacer una mujer bella, inteligente, excelente profesional, hija, hermana, esposa, madre, amiga. Mis oraciones serán para ella y para ustedes serán para que cuando Dios lo disponga llegue el consuelo y la resignación. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculados Dr. Héctor Edmundo Retondo. Ruegan oraciones en su memoria

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su colega Dr. Héctor Retondo. Ruega oraciones en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus hijos Cecilia, María Rosa, Emilio, h. pol: Leonardo, Mariano, nietos: Maximiliano, Lourdes participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su prima hermana Mirta Coronel, sus hijas Fernanda, Amelia y Raúl Ducca. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichita, Cecilia, Maria Rosa y Emilio en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Padre en tus manos encomiendo su espíritu". Su tía Isabel Herrera de Pece, sus primos Francisquito, Maria Isabel, Negrita, Ana Claudia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor por su eterno descanso y resignación de su querida flia.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus primos Ma. M. Barraza y José Galván, Marías y Belen Galvan Milton y Sol Barraza, Pedro y Cesar Barraza y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichita, Cecilia, Ma. Rosa y Emilio en este difícil momento. Elevan oraciones por su alma.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su prima Maria Teresa Barraza Pece de Salido, sus hijos Francisco y Carlos Salido, Carolina D´Arcangelo y sus nietas Sofia y Carolina Salido, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichita, Cecilia, Ma. Rosa y Emilio en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus primas Adela Pece de Sgoifo, Marta Pece y Magui Pece de Sayago y sus respectivas flias., despiden a Ernesto y ruegan por su descanso eterno y por la santa resignación de Chichita, sus hijos y nietos.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Las amigas de su hija Marisa Rosa; Gimena, Vani, Andrea L., Yani, Ana, Naty, Ceci, Caro, Vero, Andrea S. y Virginia, participan su fallecimiento.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Maria Elisa Tula, Gregorio Tula y flia., acompañan a su amiga Maria Cecilia y flia., en estos momentos de dolor.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Tus compañeros de Ex= Orientación = ANSES, Silvia, Roberto, Julio, Susana, Laura, Maria Isable, Maria Mabel, Ruben Héctor, Nataly y Sofia participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Emilio.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus consuegros Luis Dorado y Graciela Farias, Exequiel y Mariano y flia., y Rodrigo Dorado, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. El SECASFPI hace llegar sus condolencias a nuestro compañero Emilio Ribera Ardiles, de UDAI. Sgo. del Estero, debido al fallecimiento de su padre, haciéndonos eco del dolor que este hecho produce y brindándole desde nuestro Sindicato todo el apoyo de sus compañeros. Esperamos pueda encontrar consuelo y retemplar sus sentimientos acompañado de sus seres queridos. Comisión Directiva Nacional SECASFPI.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Mirta Jorge y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos Maria Rosa, Maria Cecilia y Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confió". Las compañeras de trabajo de Emilio y Chichita; Lili Azar, Matilde Rojas, Graciela Azar, Selva Saavedra y Roxana Rojas, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso trance.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Federico Pece, su esposa Amelia Ducca, y sus hijos Benjamín, Victoria y Federico, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichita, Cecilia, Maria Rosa y Emilio en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Miguel A. Figueroa, su esposa Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín y Miguel Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichita, Cecilia, Maria Rosa y Emilio en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Prof. Clemente Di Lullo, su esposa Sara Aguirre, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Ernesto y acompañan a Chichita y sus hijos Cecilia, María Rosa y Emilio en este doloroso momento.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Ricardo Carabajal e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga María. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, GENARO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

SÁNCHEZ, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus padres Ricardo Sánchez y Teresa Acosta, hnos. Gabriel, José Luis, Daniel, Silvina, su hija Giuliana y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Piedad. SERVICIO HAMBURGO CIA. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL DE CASTAÑO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El Centro de Jubilados y Pensionados de docentes privados del cual es socia su hija Adelaida de Herrera invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano. Eleva oraciones en su memoria.

CORONEL DE AUATT, RAMONA EMILIA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. "Mami hace ya un año que te fuiste en silencio te hable para que tomaras el té y me respondiste con dos apretujones en mi brazo sé madre querida, que estabas cansada de tu enfermedad pero tus hijos Bochín y Graciela, hijo político Lito que te fueras sin decirnos nada, pero sabemos que estás descansando en la Casa del Señor y allí derramas bendiciones para nuestras familias y nos das fuerza para seguir adelante. Oficiaremos la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su memoria.

MOREIRA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Hermana querida, estas pocas líneas surgen de lo más profundo de mi corazón. Es una necesidad, comunicarme contigo y decirte cuanto te queremos y cuanto te extrañamos. Fuiste la mejor hermana para mí, que me brindaste todo tu amor, para seguir por el camino de la vida. Tu mirada cálida me sonreía y entonces encontraba fuerzas para seguir adelante. Nosotros, tus hermanos, hacemos oraciones a nuestro Señor Jesucristo, rogando por la paz y tu eterno descanso. Doy gracias al pueblo de Laprida (vecinos, amigos etc), a nuestro padre Miguel Abdo, al grupo de oración de la Iglesia San Roque, a Hugo Salvatierra y a todas las personas que nos acompañaron en ese momento de profundo dolor. Al cumplirse un mes de sud fallecimiento invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges.

NAVARRO MEDINA, ÚRSULA DEL CARMEN (Tía Niña) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/94|. Te fuiste al Cielo, porque Dios así lo quiso... aquí hay alguien que te extraña, te tengo en mi pensamiento y un día como hoy te hecho de menos. Su sobria María Rosa y familia invita a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 24 años de su partida.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Aunque te hayas ido para siempre no habrá nadie que pueda llenar el vacio que dejaste en nosotros. Nunca se olvida a una persona como tú, gracias por todo lo que nos enseñaste en vida, que nos ayuda a crecer día a día. Gracias a ti por tu dedicación y tu paciencia infinita. Su esposa e hijos, invitan al responso que se realizará hoy a las 17:30 hs en el Cementerio Jardìn del Sol y a la misa que se oficiará a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento para rogar por el eterno descanso de su alma.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus padres Héctor, Gladis, sus hermanos Valeria, Daniel y Fabio, su esposa Mónica, sus hijos Emiliano, Claudio y Tamara y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PIÉ, MERCEDES ANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. La Comisión Directiva de ASAIM y la Comunidad Educativa del Inst. Camino de Esperanza participa el fallecimiento de quien supo contribuir con nuestra institución con su espíritu de entrega y don de servicio. Rogando una oración en su memoria con motivo de recordarse el primer mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. La comisión directiva del Club de los Abuelos de Santiago del Estero y socios participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de los socios René Abate y Luz Atensio. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Elda Sánchez Colombo de Argibay participa su fallecimiento. Reciba su esposa, hijos y nieta mi más sentido pesar. Descansa en paz.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Estela Gelid de Miguel, Luis Alberto Miguel y familia y Teresa Gelid participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARANDA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/18|. Personal del Centro Experimental N°3 Pedro Francisco de Uriarte, participa con profundo dolor del fallecimiento de la prima de nuestra colega Sonia Torrez, rogando al señor una cristina resignación a sus familiares.

DÍAZ, CELIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. Negrita fue una vecina de nuestra institución, que tuvo un papel activo como colaboradora nata en cuanto a la seguridad y vida institucional, además de ser la madre de un docente pasivo de nuestra casa, tía de otra docente y abuela política de una preceptora. Hoy queremos recordarla elevando una oración y deseándole el descanso eterno. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina "Negrita" y ruegan Altísimo pronta resignación a su familia.

LEDESMA, RAÚL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su esposa Mirtha Esther Vizcarra, sus hijos Rafael, Marité, Mario y Daniela, hijos políticos, nietos, Agustín, Elizabeth Emiliano y Franco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio local. Casa de duelo Gramilla Dpto. Jiménez. EMPRESA SANTIAGO.

TORREZ, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus padres Luis, María Vanesa, hermanos, abuelos, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Local a las 16 hs. Casa de duelo Garza - SERVICIOS ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.