Pedrosa se mostró feliz por volver a Argentina

Fotos REPRESENTANTE. Pedrosa quiere ser protagonista en Termas.

05/04/2018 -

Dani Pedrosa, piloto de Honda, dialogó ayer con EL LIBERAL y se mostró con muchas ganas de salir a correr. "Estoy muy contento y con ganas de correr. Feliz por llegar nuevamente a Argentina. El tiempo parece que estará un poco revuelto, pero veremos qué sucede el fin de semana. Hoy es difícil saber ahora qué puede suceder, tenemos que ir viendo las condiciones climáticas y de la pista".

A su vez, el español subrayó: "Esta es una pista que me gusta mucho y ahora habrá que probar cómo va todo con el asfalto nuevo. Seguramente el hecho que no haya más baches nos permitirá mejorar. Normalmente se corre mejor cuando no existen".

Por último, Pedrosa aseguró: "El fanatismo de la gente es algo que se disfruta muchísimo. Cuando pilotas, es hermoso ver que hay tanta gente. Se disfruta más".