Fotos Bullying: advierten a padres sobre la importancia de detectar los casos a tiempo

05/04/2018 -

Un 63 por ciento de los estudiantes de escuelas secundarias admitió haber presenciado algún caso de "bullying", ya sea discriminación por característica personal o familiar, insultos, amenazas y agresiones o cargadas por buenas notas y haber repetido el año, mientras que en alumnos de colegios primarios la estadística bajó a 55 por ciento. Estos resultados se desprenden de la evaluación Aprender, en la cual también se incluyeron a los directivos y su visión sobre esta problemática. En este sentido, profesionales locales destacaron la importancia de saber advertir las señales en los niños y adolescentes que padecen ‘bullying’, ya que esto permitirá evitar consecuencias lamentables en un futuro no lejano de la víctima. "Teniendo en cuenta que el bullying es un tipo de violencia que no siempre llega a ser física, ya que consiste más que nada en una agresión verbal consistente en humillaciones, o en generar vergüenza en la víctima, muchas veces no deja un signo evidente en quien la padece. El niño o adolescente víctima de bullying lo manifiesta en su comportamiento. Y es en este punto en el que los padres tienen que estar atentos. Hay que ver cómo vienen de la escuela, su ánimo, si tienen ganas de hablar o no, o si existe un rechazo a contar cosas de la escuela. Hay que remarcar que muchas veces las víctimas de bullying tienen vergüenza de contar lo que le hacen sus agresores", explicó la Lic. en Psicología, María Rosario Sanguedolce. Y agregó: "Hay muchas señales que nos pueden estar avisando que nuestro hijo o alumnos está en problemas de este tipo. Que los chicos no tengan amigos es su colegio es una señal importante. Por eso no solo los padres deben estar atentos sino también los docentes. Son ellos los que ven los comportamientos en el recreo, o cuando se les pide hacer grupos en el aula y quedan algunos aislados. Esto es un indicador de que algo está pasando en ese alumno. Muchas veces, los adolescentes no saben tolerar lo diferente y por eso siempre ataca. Claro ejemplo de esto es que siempre son víctimas el que más estudia, el que usa lentes, el que tiene un sobrepeso, el que no sigue las modas, el que rechaza reglas", detalló Sanguedolce. La Lic. Rosario Sanguedolce brindó recomendaciones a los padres de las víctimas, que si bien no están cuantificados, en la provincia se registran muchos casos de estas características. "Los padres tienen que hablar con los chicos ante una mínima señal. Hay que prepararlo al hijo. Hay que decirles que tienen que contar todo, buscar apoyo, hay que hacerlo entender que él no es responsable de estas burlas y que no merece humillaciones ni sometimiento. Hay que darle herramientas para defenderse, las cuales lo hagan ver que es el otro el que está equivocado. Hay que estar atentos a los indicadores y estar abiertos a pedir ayuda", sentenció la Lic. Sanguedolce.