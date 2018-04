"Era importante salir a contar la verdadera historia de Escobar"

05/04/2018 -

"Comenzamos con este proyecto en virtud de que hay una gran audiencia para Pablo Escobar", explicó Juan Pablo Escobar, hijo mayor del famoso narcotraficante colombiano".

En la última edición de Mipcom 2017, la distribuidora Beyond Distribution lanzó de manera oficial el documental sobre el narcotraficante colombiano.

En los últimos años hubo varias versiones sobre la historia de Pablo Escobar tanto en series y en películas como "Escobar: Paraíso Perdido", "Pablo Escobar: Ángel o Demonio", "Narcos" y "El patrón del mal". Versiones que según su hijo no son certeras: "Hoy es más famoso que nunca, pero lo es gracias a historias que no son ciertas sobre su persona y gracias a la glorificación de la actividad criminal que realizaba. Nos parecía que era importante salir a contar la verdadera historia de Pablo Escobar, no para justificar ninguno de sus actos, sino para hacer consciente a la sociedad de las consecuencias de esa violencia en las que él ingresó".