Se acabó el hermetismo: Aníbal Pachano confesó que tiene cáncer de pulmón

05/04/2018 -

"Tengo cáncer de pulmón", confesó Aníbal Pachano ante el silencio respetuoso de Santiago del Moro y el resto del equipo del programa televisivo "Intratables", donde fue entrevistado. "De un momento a otro te cambia la vida", agregó antes de entrar en detalles.

"Me había metido en una tristeza que no tenía sentido, pero hoy se ha revertido un 75% todo. Nunca pensé que me podía morir", afirmó, pero además dio un consejo que para él resultó clave: "Hay que luchar por la sanación de la mente y espíritu". Después, Pachano contó que venía atravesando problemas financieros que lo tenían muy preocupado antes de enfermarse. "A veces uno se equivoca, es un tema de abogados y contadores, hoy mi prioridad soy yo, mi familia, y le agradezco el respeto a todo el periodismo. Mi hija es un pilar enorme". El coreógrafo también se refirió al HIV. ‘Quiero aclarar que estoy bien de HIV, estoy totalmente negativizado, los cócteles están funcionando", dijo. Y manifestó que se arrepintió de "haber entrado en un juego que no tuvo sentido, y tuve suerte que eso se revirtiera, y que se sepa que el HIV no es un estigma, hoy es algo crónico. Hay un problema grave de educación y salud. El HIV es una enfermedad crónica, a los chicos se tienen que cuidar y el cáncer no es un estigma. La vida no se termina" l