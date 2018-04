"No dejo Soles y Lunas, más bien será algo paralelo"

05/04/2018 -

Tere Pereyra lleva casi 30 años cantando en distintas formaciones. Su camino público con la música se inició a través de un coro, después siguió el dúo femenino Orígenes, y desde hace 12 años Soles y Lunas.

El espíritu inquieto de Tere Pereyra la puso luego frente a un "Círculo de Voces", seno en el que nació "Ciclos", el disco solista que en realidad se hizo en familia, con colegas y amigos.

¿Adónde vas con "Ciclos"?

La primera canción se llama "Vengo", y la última "Me voy", por el lema dice "Vengo y me voy". No me voy a lanzar como solista, aunque dada la repercusión del trabajo ya ofrecí un concierto sola en la explanada de la municipalidad. Pero no dejo Soles y Lunas. Esto ha sido un gusto, y creo que se seguirá ampliando porque ya tengo otras canciones. Seguiré una cuestión paralela. Vamos a ver adónde me lleva la vida. Me voy, pero tampoco sé adónde.

¿Qué resume la temática?

Es variadísima, porque he dejado que salga lo que está adentro

¿Y qué hay adentro?

Le canto a la mujer, a la madre tierra, al amor. Hay una mirada femenina en "Si lo crees". Y han salido ritmos diferentes. Son "aires de...", por ejemplo, hay un aire de rumba gitana.

Y para reproducir esos sonidos en el escenario, la acompañarán este sábado Franco Domínguez (su sobrino, y con quien hizo los arreglos, a distancia, gracias a la tecnología), y José María Gómez y Juan Pablo Barquín, dos músicos de Soles y Lunas.

También estarán sus compañeras y los miembros del "Círculo de voces", quienes inspiraron esta creación.