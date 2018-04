05/04/2018 -

¿Cuáles fueron las "Crisis", "Desafíos" y las "Paradojas" que atravesaron para llegar a la cima?

Ha habido muchísimas crisis, crisis de salud dentro de la banda con algunos que tuvimos que entrar en recuperación. Ha habido también crisis de ideas. De conceptos que no compartíamos, pero por suerte eso se arregló con la conducta democrática que tenemos, que es que todo se somete a votación. Por eso no ha habido roces. Hubo momentos del país que hemos ido surfeando. Parece mentira, pero la que finalmente termina deslomándose es la gente que viene a pagar la entrada. Por ejemplo, ‘El barrio en sus puños’ fue una crisis increíble porque fue un evento artístico insuperable en cuanto a lo creativo, pero no fue negocio para ninguno de nosotros. Fueron meses y meses de trabajar en pos del arte. Eso generó una crisis y a la vez fue un desafío. Los desafíos más grandes son las giras, que en algunos lugares nos encontró siendo padres. El desafío es también seguir en el ruedo. Y las paradojas llegaron de la mano de las cosas que no tienen solución, que presentan una ambigüedad y una contradicción propia del humano. Muchas cosas de nosotros no van a cambiar. Nos aceptamos como somos y ya no hay solución. Estamos empezando a recorrer los 35, afincándonos en conductas y formas de manejarnos que nos trajeron hasta acá, y tan mal no nos fue.

¿Están en un camino de aceptación tal cual son o surgen más dudas existenciales?

Estamos más en un camino de aceptación que trae la paradoja misma, aceptar que algunas cosas son como son y que el mundo sigue girando, como decía Andrés Calamaro, ‘el mundo es posible como somos’. De la mano de la paternidad también vienen las paradojas, como la paradoja del envejecer, de cómo te sentís más joven viendo a tus hijos, pero que en realidad se te escapa que estás creciendo a pasos agigantados.