La realidad y la locura de vivir

05/04/2018 -

¿Cuánto de locura y de realidad encierra la propuesta de Las Pastillas del Abuelo?

Un cincuenta por ciento y un cincuenta por ciento por no decir un ciento por ciento y un ciento por ciento. Es como, a veces, sucede con el destino: por momentos, uno cree que todos sus actos o mejor dicho todos los fenómenos que nos ocurren, tienen que ver con actos y causa y efecto. De repente, parece que uno forjara el destino día a día con los compromisos que asume y con las agendas que desarrolla. Pero, de repente, nos aparece el destino con algún evento que nos pone adelante y se hace presente como para decirnos ‘acá estoy yo’ y empieza a dar sincronicidades. Bueno, me parece que hay un 50% y un 50% de locura y realidad. A veces, me cuesta un poco negar el destino y soy consciente de que día a día mis actos generan realidad. Supongo que Las Pastillas del Abuelo y esta vida loca es locura y realidad en sucesivas veces. Es un 50% y un 50%..