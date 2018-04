Así se vivirá el fin de semana de carreras en Las Termas

05/04/2018 -

Mañana comienza la acción

Este viernes a las 09:00 comienza la actividad en pista con la Práctica Libre 1 de Moto3. Los horarios de la actividad prevista para el fin de semana son los siguientes:

Viernes 6 de abril

09:00 a 09:40 Moto3 FP1; 09:55 a 10:40 Moto2 FP1; 10:55 a 11:40 MotoGP FP1; 13:10 a 13:50 Moto3 FP2; 14:05 a 14:50 Moto2 FP2; 15:05 a 15:50 MotoGP FP2.

Sábado 7 de abril

09.00 a 09:40 Moto3 FP3; 09:55 a 10:40 Moto2 FP3; 10:55 a 11:40 MotoGP FP3; 12:35 a 13:15 Moto3 Qualy; 13:30 a 14:15 Moto2 Qualy; 14:30 a 15:00 MotoGP FP4; 15:10 a 15:25 MotoGP Qualy 1; 15:35 a 15:50 MotoGP Qualy 2 .

Domingo 8 de abril

09:40 a 10 Moto3 warm up; 10:10 a 10:30 Moto2 warm up; 10:40 a 11:00 MotoGP warm up; 12:00 Moto3 Carrera a 21 vueltas, 13:20 Moto2 Carrera a 23 vueltas; 15:00 MotoGP Carrera a 25 vueltas.

Entradas disponibles en tres sectores del circuito

Agotados los sectores de hospitalidad, VIP y Tribunas Premium, hay disponibilidad de entradas para el público en el resto de las zonas. Los aficionados pueden elegir ubicación en las tres gradas de la Zona de Velocidad (recta opuesta, fin de recta y curva 6), la Zona Panorámica donde se ubica el talud natural que permite dominar gran parte del circuito (así como en la Zona de Desenlace donde quedan ubicaciones en las tribunas Grada Curva 8, 9 y 10, Grada Oro y Grada Curva Final. Las entradas se adquieren por la plataforma ticketek.com.ar, que además ya empezó a comercializar las entradas para el día domingo solamente, además de los abonos para los tres días de competencia.También es posible adquirir las entradas en puestos físicos en varias localidades del país. Para los fanáticos que llegan a Termas de Río Hondo pueden comprarlas en Suipacha 200 en el horario de 07:30 a 19:00. El domingo esa oficina atenderá desde las 07:00 de la mañana.

Transporte gratuito del centro al autódromo

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia ha dispuesto un servicio de traslado gratuito de los aficionados que tienen entradas para el Gran Premio desde el centro al circuito para los tres días de competencia. Partirán del centro desde las 08:00 en la modalidad “calesita” y el regreso del circuito al centro, será a partir de las 17:00.