Captaron a dos diputados cambiando figuritas del Mundial en plena sesión

La fiebre por el Mundial de Rusia 2018 ya se siente en Brasil. Tal es así que dos diputados fueron sorprendidos mientras intercambiaban figuritas del torneo en plena sesión. El hecho tuvo lugar en Río de Janeiro y generó indignación entre el pueblo carioca.

Según trascendidos, la imágenes fueron captadas durante el discurso y declaración de voto de la diputada Martha Rocha en relación a un proyecto de decreto legislativos que contempla si los policías pueden dar clases mientras estaban en la Policía Civil.

A pesar de ello, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro publicó en sus redes sociales que los de las imágenes son dos “asesores” de diputados y que estaban en una pausa que duró más de una hora.

“El cambio de figuritas no es justificable, pero no ocurrió durante una votación”, cierra el comunicado, pero la explicación no resultó convincente para la ciudadanía en general.