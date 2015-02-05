CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Abril 2018
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
06/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 CON MÓVIL
DESDE TERMAS DE RÍO HONDO
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.00 ELIF
18.15 MAR DE AMORES
20.00 NOTICIERO 7 CON MÓVIL
DESDE TERMAS DE RÍO HONDO
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
18.45 TELENUEVE CENTRAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
00.00 EN SÍNTESIS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.25 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.47 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES
08.22 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON
JONNY QUEST
09.44 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
11.55 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
12.14 LOS VENGADORES
13.58 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
14.17 ANTES DEL ATARDECER
15.54 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
18.04 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
18.28 ANALÍZATE
20.17 LOS VENGADORES
22.00 EL EFECTO MARIPOSA
TCM
06.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.37 LA NIÑERA
08.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.05 LA NIÑERA
10.30 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
13.00 PODER ABSOLUTO
15.12 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
17.09 MOMENTO CRÍTICO
19.35 EL CHACAL
22.00 MATRIX
TNT
06.10 EL DILEMA
08.07 LA BATALLA DEL AÑO
10.07 AHORA SON 13
12.21 UN HOMBRE DIFERENTE
14.22 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
16.26 WALL-E
18.12 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
20.08 MALÉFICA
22.00 FRANCOTIRADOR
00.38 MATAR O MORIR
UNIVERSAL
CHANNEL
06.30 IT TAKES A KILLER
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18
14.50 STEP UP TODAS A BAILAR
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10
22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX
24.20 MI NOVIA POLLY
02.05 HOUSE M.D.
STUDIO
UNIVERSAL
10.15 UN MISTERIO PARA AURORA
TEAGARDEN. UN CÚMULO DE PROBLEMAS
12.05 ENEMIGO OCULTO
14.05 FULLSCREEN
14.35 SIEMPRE NOS QUEDA
WOODSTOCK
16.45 WALTER
18.35 SI FUERAS YO
21.00 CONTROL TOTAL
23.25 PARANOIA
01.25 POOTIE TANG
03.05 ARMA FATAL
05.40 FULLSCREEN
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
HOY, A LAS 22.30, DEBUTARÁ
“ÉXODO”, LA PROPUESTA DE
JUAN MANUEL PAOLETTI, PABLO
SANTILLÁN, QUIQUE VILLALBA Y
JOSÉ CORIA.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(Cmdte. CÓRDOBA 456)
HOY, LA PEÑA DEL RANCHO
LLEVARÁ AL ESCENARIO, A LAS
22.30, A LOS CANTORES, LOS
INFANTE, ROMANZA, GRAN GRUPO
ERA, LOS DEL VINALAR, SOL
NACIENTE Y NUEVO SOL. INVITADO:
LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
HOY, A PARTIR DE LAS 22.30,
ORLY Y SU BANDONEÓN
PUEBLERINO YSACHA TRÍO.
SÁBADO 7, A LAS 22.30, OMAR EL
“HALCÓN” MARTÍNEZ Y RECITAL DE
LOS TOBAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
HOY, PEÑA “NOCHECITA
SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ
ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL
ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS
DEL SALITRAL, CARABAJAL
CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE
CIUDADES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
HOY, A LAS 22, ALEJANDRO DÍAZ,
PRESENTARÁ “EL BUEN LUGAR”,
UN ADELANTO DE LO QUE SERÁ SU
TERCER DISCO.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
HOY, A LAS 22, SHOW EN VIVO
CON EL PULPO HEREDIA, Y SOL
LATINO.
CINES
MAZINGER Z (2D):
ANIMACION (ATP) 06/04 - 16:20
(Cast) 18:25 (Cast) 20:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2
(3D): ACCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 06/04 -07/04-22:30 (Subt)
00:45 (Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 06/04- 18:30 (Cast)
READY PLAYER (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 06/04 -07/04- 21:30 (Subt)
00:20 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D): TERROR SUSPENSO (13
AÑOS) 06/04 -16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)
00:30 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/04 - 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO
(2D): AVENTURA (ATP)
HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
DRAMA (ATP) 06/04 - 22:10 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
06/04 - 17:30 (Cast)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACION (APT)
05/04 - 11/04 - 19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D):
ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
06/04 - 07/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN LUGAR EN SILENCIO
APTA13 AÑOS ESTRENO
Subtit. 2D: 20:40- 22:50 (SÓLO
JUEVES 05/04)
Castell. 2D 20:40 -2250 (DEL
VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP ESTRENO
Castell. 2D: 18:00- 20:30 (Todos los
días)
MAZINGER Z ATP ESTRENO
Subtit. 2D 22:40 (Todos los días)
SHERLOCK GNOMES ATP
Castell. 2D: 18:30 (Todos los días)
TITANES DEL PACÍFICO
APTA 13 AÑOS
Subtit. 2D: 22:30 (SÓLO JUEVES 05-04)
Castell. 2D 22:30- (DEL VIERNES AL
MIÉRCOLES)
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
Castell. 2D 17:30 (Todos los días)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120