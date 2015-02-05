CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Abril 2018

A LAS 21.30 EL SULTÁN

06/04/2018 -

CANAL 7 

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 CON MÓVIL

DESDE TERMAS DE RÍO HONDO

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.15 MAR DE AMORES

20.00 NOTICIERO 7 CON MÓVIL

DESDE TERMAS DE RÍO HONDO

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

18.45 TELENUEVE CENTRAL


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

00.00 EN SÍNTESIS


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.25 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.47 DISNEYNATURE. CRECIENDO LIBRES

08.22 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON

JONNY QUEST

09.44 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

11.55 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

12.14 LOS VENGADORES

13.58 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

14.17 ANTES DEL ATARDECER

15.54 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

18.04 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

18.28 ANALÍZATE

20.17 LOS VENGADORES

22.00 EL EFECTO MARIPOSA

TCM

06.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.37 LA NIÑERA

08.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.05 LA NIÑERA

10.30 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

13.00 PODER ABSOLUTO

15.12 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

17.09 MOMENTO CRÍTICO

19.35 EL CHACAL

22.00 MATRIX

TNT

06.10 EL DILEMA

08.07 LA BATALLA DEL AÑO

10.07 AHORA SON 13

12.21 UN HOMBRE DIFERENTE

14.22 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

16.26 WALL-E

18.12 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

20.08 MALÉFICA

22.00 FRANCOTIRADOR

00.38 MATAR O MORIR

UNIVERSAL

CHANNEL

06.30 IT TAKES A KILLER

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18

14.50 STEP UP TODAS A BAILAR

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10

22.00 ENAMORÁNDOME DE MI EX

24.20 MI NOVIA POLLY

02.05 HOUSE M.D.

STUDIO

UNIVERSAL

10.15 UN MISTERIO PARA AURORA

TEAGARDEN. UN CÚMULO DE PROBLEMAS

12.05 ENEMIGO OCULTO

14.05 FULLSCREEN

14.35 SIEMPRE NOS QUEDA

WOODSTOCK

16.45 WALTER

18.35 SI FUERAS YO

21.00 CONTROL TOTAL

23.25 PARANOIA

01.25 POOTIE TANG

03.05 ARMA FATAL

05.40 FULLSCREEN


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

HOY, A LAS 22.30, DEBUTARÁ

“ÉXODO”, LA PROPUESTA DE

JUAN MANUEL PAOLETTI, PABLO

SANTILLÁN, QUIQUE VILLALBA Y

JOSÉ CORIA.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(Cmdte. CÓRDOBA 456)

HOY, LA PEÑA DEL RANCHO

LLEVARÁ AL ESCENARIO, A LAS

22.30, A LOS CANTORES, LOS

INFANTE, ROMANZA, GRAN GRUPO

ERA, LOS DEL VINALAR, SOL

NACIENTE Y NUEVO SOL. INVITADO:

LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

HOY, A PARTIR DE LAS 22.30,

ORLY Y SU BANDONEÓN

PUEBLERINO YSACHA TRÍO.

SÁBADO 7, A LAS 22.30, OMAR EL

“HALCÓN” MARTÍNEZ Y RECITAL DE

LOS TOBAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

 HOY, PEÑA “NOCHECITA

SANTIAGUEÑA” CON MÓSOJ

ÑAUPA, KARLOS ROLDÁN, DEL

ESTERO, EL SYMBOL, REFLEJOS

DEL SALITRAL, CARABAJAL

CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE

CIUDADES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

HOY, A LAS 22, ALEJANDRO DÍAZ,

PRESENTARÁ “EL BUEN LUGAR”,

UN ADELANTO DE LO QUE SERÁ SU

TERCER DISCO.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

HOY, A LAS 22, SHOW EN VIVO

CON EL PULPO HEREDIA, Y SOL

LATINO.


CINES

MAZINGER Z (2D):

ANIMACION (ATP) 06/04 - 16:20

(Cast) 18:25 (Cast) 20:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2

(3D): ACCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 06/04 -07/04-22:30 (Subt)

00:45 (Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 06/04- 18:30 (Cast)

READY PLAYER (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 06/04 -07/04- 21:30 (Subt)

00:20 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D): TERROR SUSPENSO (13

AÑOS) 06/04 -16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt)

00:30 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/04 - 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO

(2D): AVENTURA (ATP)

HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

DRAMA (ATP) 06/04 - 22:10 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

06/04 - 17:30 (Cast)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACION (APT)

05/04 - 11/04 - 19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D):

ACCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

06/04 - 07/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

UN LUGAR EN SILENCIO

APTA13 AÑOS ESTRENO

Subtit. 2D: 20:40- 22:50 (SÓLO

JUEVES 05/04)

Castell. 2D 20:40 -2250 (DEL

VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP ESTRENO

Castell. 2D: 18:00- 20:30 (Todos los

días)

MAZINGER Z ATP ESTRENO

Subtit. 2D 22:40 (Todos los días)

SHERLOCK GNOMES ATP

Castell. 2D: 18:30 (Todos los días)

TITANES DEL PACÍFICO

APTA 13 AÑOS

Subtit. 2D: 22:30 (SÓLO JUEVES 05-04)

Castell. 2D 22:30- (DEL VIERNES AL

MIÉRCOLES)

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

Castell. 2D 17:30 (Todos los días)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Abril 2018

También te puede interesar