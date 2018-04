Cuarto capítulo con varios duelos salientes en las dos categorías

Hoy 21:22 - La dirigencia de la liga de los Clásicos Barriales de Sur dispuso que mañana se desarrolle el cuarto capítulo en varios escenarios. Se informa a los protagonistas que en aquellos canchas en donde se jueguen dos partidos, el inicio de juego será a las 17 y el segundo a las 18. Ahora bien, en donde hayan tres, comenzará a las 15. Ésta es la programación compl e ta. En cancha de Mosconi: Vino Tinto vs. La Gobernador (C 20); Mosconi vs. Mónaco (C 30); Vagos del Mosconi (C 20). En Villa María: Rivadavia vs. B. Libertad (C 20); PSG vs. Villa María FC (C 30); Villa María Jrs. vs. Juv. de la Ancha (C 20). En Viamonte: Pablo VI vs. Pibes Cáceres (C 20): Barra de Geng vs. Vinalar (C 20); John Kennedy vs. Pibes del Bº San Martín (C 20). En Vinalar: Juv. de San Lorenzo vs. Independiente (C 20); La Ancha vs. La Santa Fe (C 20); Fenix Jrs. vs. La 15 de Vinalar (C 20). En Fondo de Vinalar: Fondo Jrs. vs. B. San Martín (C 20); Lavalle FC vs. Fondo de Vinalar (C 20); Fondo de Vinalar vs. Golo Sur (C 30). En Pitufos: Ciclón Jrs. vs. Hermanos FC (C 20); Los Ideales vs. Desp. Daniela (C 20); Pibes Astilleros vs. Los Sucios (C 30). En Secos: Los Secos vs. Amigos de Gallo (C 20); Panif. Vidal vs. Los Gedes (C 20). En Mariano Moreno: Los Gollas vs. La Gruta (C 20); Mariano Moreno vs. Mala Fama (C 20); Juveniles de Solís vs. Los Amigos (C 20). En Topos: Los Topos vs. Pibes de la 67 (C 20); Elect. Trejo vs. Dama Palacio (C 30). En Campeones de 28: Pibes Cáceres vs. La 507 (C 20); ABS Ibarra vs. Lucianita Jrs. (C 20); Sara y Mañu vs. Kiosco Benha (C 30). En Virgen de Valle: La SFC vs. Huracán (C 20); Trofeo JJ vs. Mala Fama (C 20); Siglo XXI vs. 4 Plazas (C 20).l