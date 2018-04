El Apertura continúa el domingo

Hoy 21:24 - La comisión directiva del Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero programó para este domingo en varias canchas, el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura en la categoría C 55 años. A continuación se ofrece el programa completo de partidos. Por la Zona A, en cancha de Bioquímicos: de 9 a 9.30, Opinión Deportiva vs. Casa Olga. En cancha de Parque Municipal: de 9 a 9.45, Eroplast vs. Remises Mar de Plata. Por la Zona B, en cancha de Mistol: de 9 a 9.45, Abogados vs. El Tony. En Sindicato de Obras Sanitarias: de 9 a 9.45, Bobinados Piri vs. Cuinfase. Por el Interzonal, en cancha de Ateneo Ejército Argentino: de 9 a 9.30, Ateneo del Ejército Argentino vs. Gremio Municipal. l