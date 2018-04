Mañana se reanuda la acción en las dos categorías

Hoy 21:27 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Después de dos fechas de un parate por duelo, mañana se reanudará el campeonato Preparación 2018 que hace disputar la Liga de Veteranos de esta ciudad, con la siguiente programación. Categoría 40. Por la zona “A” juegan en El Simbolar, partido único Talleres vs. Bº Belgrano; en El Vinal también partido único: Forres vs. Tigres y en Trula: Villa Elisa vs. El Gateao y Maxiquiosco Antu vs. Triki. Por la zona “B” En Las Américas: Triunfadores vs. Arsenal y Wall Mar vs. Bº Sur; en El Quemao: Trula vs. Sol de América y La Loma vs. All Boys. Libre: Las Américas. Por otro lado los ocho equipos de la categoría mayor (50) jugarán todos los partidos en las tres canchas del Polideportivo Municipal: Gremio vs. Trula; La Loma vs. 9 de Julio; Los Amigos vs. Wall Mar y Bº Sur vs. Defensores de Huasi.