El “Municipalidad de Frías” pone en juego su decimotercer capítulo

Hoy 21:28 - CHOYA, Choya (C) Entre hoy y mañana se pondrá en juego la 13ª fecha del torneo “Municipalidad de Frías”, que organiza la Nueva Amateur de Fútbol de esa ciudad. Los juegos tendrán como escenario las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor. Habrá en total ocho apasionantes choques de este campeonato que agrupa a equipos de esta parte de la provincia y de Catamarca. El fixture tendrá tres encuentros y el inicio será a las 20.30. Allí se medirán: Carnicería Tres Hermanos vs. Influencia; Kiosco Watito vs. M y M Deportes y Panificadora La Deseada vs. Panificadora Suecia. Mañana las acciones comenzarán a las 15.30 con: Veteranos vs. Ferroviarios; Quirós vs. La Casa del Plomero; La Mexicana vs. Los Canarios; Colonia Achalco vs. Deportivo Choya y Los Amigos vs. Icaño.