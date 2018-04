Se viene la séptima fecha en Frías

Hoy 21:30 - CHOYA, Choya (C) En el predio del Parque Municipal de Frías se pondrán en marcha los partidos por la 7ª fecha del certamen que tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones. Está pactado que arranque el primer choque a las 20 con el enfrentamiento de Aoma vs. La Bio. Luego lo harán: Tránsito vs. Obras; Policía vs. Técnica; Hípico vs. Polideportivo; Comercio vs. Bancarios y Loma Negra vs. Panaderos. Los juegos de la última fecha fueron: Hípico 4, Aoma 3; Polideportivo 0, Técnica 0; Obras 6, La Bio 2; Loma Negra 5, Comercio 2; Policía 2, Panaderos 0 y Tránsito 5, Bancarios 3. Las posiciones son las siguientes: Loma Negra 15; Polideportivo y Obras 13; Hípico y Tránsito 12; Panaderos 10; entre otros. 