Hoy 21:32 - LAPRIDA, Choya (por corresponsalía Choya) El domingo se disputará la tercera fecha de la Liga Choyana de Fútbol. Esta jornada se debía disputar el pasado fin de semana, pero desde la organización lo reprogramaron para este fin de semana. Será en las instalaciones del estadio municipal de Laprida, desde las 10.30. Cabe destacar que esta competencia tiene a representantes de diferentes localidades del departamento, por ello la importancia de este campeonato para los amantes de la disciplina. La tabla de posiciones tiene en lo más alto a Atlético Laprida y El Norte con seis unidades. Los siguen con cuatro Atlético Villa La Punta, Atlético Choya y Los Galgos, el último campeón, entre otros combinados. El programa de partidos dado a conocer desde la organización será el que se detalla a continuación: El Rejunte vs. Arsenal; Los Leones vs. Los Power; La Juve vs. Atlético Laprida; A. Choya vs. Los Galgos y Casas Blancas vs. Atlético Villa La Punta. Tendrá fecha libre El Norte. 