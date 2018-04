FÚNEBRES | 6 de Abril de 2018

06/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Elda Beatriz Trejo

- María Clementina Torres (Dpto. San Martín)

- Sergio Antonio Bruno

- José Daniel Campitelli Fiorini

- Julio Walter Gómez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BECKER, BONIFACIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Ing. Ricardo Fuster y Ana Maria Nanni, participan con dolor el fallecimiento del querido Amigo Bonifacio y acompañan a toda su flia. en este momento de extremo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Su esposa Maldonado Patricia, sus hijos Dario, Fernando y Paola, sus nieta Giuliana, sus padres Salvador y Elsa, hermanos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. -Cob IOSEP- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. La comunidad Educativa del Colegio del Centenario, Rectoría, Secretaria, personal administrativo y de maestranza participa con dolor el fallecimiento del Sr. Bruno Sergio, esposo de nuestra compañera, Prof. Patricia Maldonado, rogamos una oración por su descanso y resignación para su familia.

BRUNO, SERGIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Dra. Natalia Neme participa con hondo pesar el fallecimiento del hermano del jefe de oficina Banda, Bruno Roberto.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su hijos María Betania, María Lourdes, Salvador y Tomás, sus nietos Valentino y Feliciano, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11: 30 en el cementerio Parque de la Paz.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su madre Beba Fiorini, sus hermano Héctor Sebastián, Marta Cecilia y Diego Cardona, sus hijos María Betania, María Lourdes, Salvador y Tomás participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su hermana Marta Cecilia Diego Cardona, sus sobrinas Catalina y Delfina participan con dolor u fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz.

CAMPITELLI FIORINI, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Fidel Figueroa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Daniel y rezan por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció 5/4/18|. Su esposa Cintia Ibáñez, sus hijos Tyara, Kevin, Débora, su madre Rosa Rueda, hermanos Adriana, Sebastián y Carlos; hnos. políticos, sobrinos primos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 en el cementerio El Rosario, casa de duelo mza. 6 lote 15, Bº Cpo. Contreras Viejo. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció 5/4/18|. Victor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de su afiliado. Ruegan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y sus nietos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento Ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Nonin Lascano de Rafael y sus hijos: Gustavo y Silvina; Daniela y Fernando; Cecilia, Julio y Sandra; Luciano y María Gracia participan con pesar su partida al Reino Celestial, acompañan cariñosamente a Pimpo, Marcia, Lucas y demás familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones por su descanso en paz.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Marta Paz de Durán, sus hijas Marta del Rosario y Jhon Durán participan con profundo dolor su querida memoria. Elevan oraciones en su memoria.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Señor ya está ante ante Tí, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno." Sra Olga Panucci de Neme, sus hijos Susana, Maria Rosa y Daniel participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

MORELLINI, ABEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te cobije en sus amorosos brazos". Alejandro Daniel Neme y su personal acompañan en este triste momento al Sr. Lucas Morellini y participan del fallecimiento de su Sr. padre.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. A pesar de tanto dolor,recompensa saber que el Señor te recogió en sus brazos para llevarte al Paraíso donde solo existe la Paz. " Ing Ricardo Fuster y Dra. Ana Maria Nanni, acompañan en este tan dificil momento a su esposo y estimado amigo y a toda su familia. Elevamoss plegarias en su memoria.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Stella E. Bernasconi y familia participan con tristeza su fallecimiento. Destacando su trayectoria profesional y humana. Acompañan a su esposo, hijos y hermano en esta gran pérdida. Elevan oraciones por ella.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus primos Francisco Dante Pece y flia., Magalí Pece de Basbus y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Sus primos Mario y Tere Donzelli y flia. y Cristina Donzelli y Familia participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus vecinos Juan José, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Dr. Manuel Antonio Yorbandi y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Nena y Raúl Cristófoli y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Chichita, Cecilia, María Rosa y Emilio en este difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Carlos Miranda Maza y familia lamentan su partida a la Casa del Padre y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Sus amigos del Grupo Sumampa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Stella Bernasconi y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dolor. Oraciones por él.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Cuanto lamentamos tu partida pero el Señor lo dispuso así y te eligió". La Comisión Directiva, Subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable a su familia Dalmira, María Cecilia, María Rosa y Emilio. Ruegan una oración en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La CGT Regional Santiago del Estero en la persona del Secretario General José Gómez y el Subsecretario General Gerardo Montenegro y el Consejo Directivo participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su familia Dalmira, María Cecilia, María Rosa y Emilio en este momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". José Edgardo Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan cristiana resignación a cada uno de ellos y una oración en su memoria.

RIBERA PECE, ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Kili Fernández, fundador del Grupo Sumamnpa de J.A. y Grupo San Jorge de J.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Ernesto R. Descansa en paz amigo, siempre te tendremos presente.

SÁNCHEZ, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Los compañeros de trabajo de su hermano Cristian: Ing. Alfredo Montero, Ing. Pedro Ugozzoli, Ing. Yolanda Mansilla, Ing. Juan Cruz Montenegro y demás personal participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Se ruega una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. "Señor, recíbelos en tus brazos y dale el descanso eterno". Los compañeros de su tío Omar Acosta del Tribunal de Cuentas: Jorge Santillán, Mario Jiménez, Susana Abdulajad, Felipe García, Chino Lezana, Silvia Manzur, Juan Cruz Vedoya, Carlos Naufal, Alfredo Contato, María Oberlander, Cacho Mansilla, Norma Acuña, Miguel Espeche, Luis Mendieta, Gustavo Morellini, Germán Abascal, Claudia Orellana, Ricardo Santillán, Sergio Daveri, Julio Campos, Miguel Llapur y Julia Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. "Mamita querida, te extrañaremos mucho". Su hija Celeste Pérez Trejo, su hijo político Francisco Olivera Seitz y sus nietos Francisco y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su hermano José Rodolfo Trejo y Lidia Pellene de Trejo, sus sobrinos José Rodolfo Trejo Pellene participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Sus hermanos Mario Humberto, Marino, Ramón Aníbal, María Nilda y José Rodolfo Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su hermano Ramón Aníbal Trejo y Ana Villagra de Trejo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Su hermano Marino Argentino Trejo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana María Nilda Trejo, su cuñado Daniel Prados y sus sobrinos Pablo, Liliana, Juan Ignacio, Ariel, Adriana, Micaela y Candela participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. "Tía Betty, fuiste para nosotros una persona muy especial y sobre todo muy, muy querida". Su sobrina Monina Ibáñez, sus hijos Martín y Claudia Céspedes, Agustín, Valentina y Joaquín López participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. "Ya gozas de la paz y el amor misericordioso de Dios junto a tus seres queridos que te precedieron". Juanita Vallejo, Ciro Gómez, Ramiro y Sofía Gómez participan el fallecimiento de la querida Betty. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Chicha Aliende, Alejandra Jiménez, Yuky González participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ELDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Hermanos políticos de tu hermano José Rodolfo Trejo: Juan Carlos Gómez, Blanca Pellene y Julio Esteban Gómez Pellene participan con dolor el fallecimiento de Betty. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ESPAÑA, ALEJANDRA DEL VALLE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/10|. Hija hace 8 años que el Señor te llevo a su Morada Celestial, tu partida un duro golpe en mi vida, mi dolor sigue intacto, te extraño como el primer día... solo me quedan los recuerdos y tus fotografías. Tu madre Prof. Alejandra Arias invita a la misa a celebrarse a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus hijos Antonia, René, Héctor y Andrés participan a la misa que se celebrará hoy en la Pquia San José de Belgrano a las 20 hs.

GÓMEZ VDA. DE GALLARDO, ERCILIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. En un día como hoy abriste tus alas y te fuiste dejando un enorme vacío en mi vida, no me resigno a no volver a verte, aún por las tarde sigo esperándote. Tu hija Antonia h. pol´. Aldo, nietos Mariela, Karina, Aldo, Alejandro, Milagros y David participan a la misa que se celebrará en San José de Belgrano, hoy a las 20 hs.

HARO JEREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. Sus familiares agradecemos a todos los que nos acompañaron en este triste momento e invitamos a la misa que se celebrará hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

LUNA, OLGA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Hermana, hace un año de tu partida y nuestro corazón todavía no entiende el vacío que sentimos. Saber que te encuentras con nuestros padres y otros seres queridos, nos mitiga el dolor. Descansa en paz Olguita. Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos invitan a la misa en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JORGE, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Sus primos Hugui, Patricia, Marcelo y Kike Cura, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a su hermano René; su hermana política Luz. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. El grupo de amigos "Juntos en la Vida" participa con dolor el fallecimiento del hermano de René y su hermana política Luz. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Lady y Nedda Moyano Soria, Hernán y Ricardo Melano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Martha Espeche de Inserra y Marta María Inserra Espeche participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Claudio Inserra Espeche y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

ABATE, ROLANDO NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. Los hijos de su prima Angélica Abate de Weyenbergh: Maria Argentina, Carlos Bernardo, Marta Angélica, Maria Eugenia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos René, Rina y Rosita en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

DÍAZ, CELIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Manuel Cardozo. "El que cree en Mi no morirá, sino que tendrá vida eterna" Jesucristo. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

TORRES, MARÍA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Sus hijos Gladys, Maria, Julio, José, Daniel, h, polit. Carlos, Adrián, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 hs. en el cementerio de La Higuera (dpto. San Martin) Cobertura OBRA SOCIAL IOSEP- SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.