La vuelta de Lértora por el lesionado Lugo, único cambio

06/04/2018 -

El técnico de Belgrano de Córdoba, Pablo Lavallén, planea realizar una sola modificación en el equipo titular que visitará a Rosario Central mañana a las 13.15, respecto del que empató ante Racing, con el ingreso del volante Federico Lértora por el lesionado Maximiliano Lugo. Los "piratas" tendrán entonces la vuelta de Lértora, quien cumplió la fecha de suspensión tras haber recibido ante River la quinta amonestación. Lugo, que fue reemplazado en el entretiempo ante la "Academia", padece un desgarro que lo mantendrá tres semanas fuera de las canchas. El ex Independiente Jorge Ortiz no se recuperó de la distensión en la rodilla derecha y deberá aguardar al menos una semana más para reaparecer en el equipo. Así, Santiago Martínez Pintos seguirá como volante central. De no mediar inconvenientes, para jugar en Arroyito el "Pirata" formaría con Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Joel Amoroso, Federico Lértora, Santiago Martínez Pintos y Jonás Aguirre; Matías Suárez y Leonardo Sequeira.