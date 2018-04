Para José Luis Espert, "Sturzenegger es parte del problema de la inflación"

Fotos RECLAMO. Espert pidió al Gobierno que tome medidas más profundas.

06/04/2018 -

El economista José Luis Espert se volvió a mostrar sumamente crítico hacia la política económica actual y afirmó que el actual presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, "es parte del problema de la inflación" que no baja al ritmo que debiera, ya que con sus declaraciones contradictorias "genera incertidumbre".

"Que se decida si flota o no flota el dólar. A veces dice que flota, a veces dice que no. Sturzenegger es parte del problema de que la inflación no esté bajando lo suficiente. Todas estas cosas generan incertidumbre. Y la incertidumbre siempre es mala consejera al momento de combatir la inflación", expresó Espert de manera contundente.

En una entrevista con La Nación, el economista también puso dudas sobre los resultados del gradualismo del Gobierno nacional y predijo que las negociaciones salariales con un tope del 15% cederán, "porque la inflación este año no va a bajar del 20% o del 25%".

Dudas

"El Gobierno (nacional) dice que va de manera gradual, pero yo no lo veo. Estoy a favor del gradualismo si querés cambiar 180 grados el país: salir de la sustitución de importaciones, ir al libre comercio, salir del Estado presente, ir a un Estado pagable, pero para eso sí hay que ir gradualmente. Para hacer esto que está haciendo (el presidente Mauricio) Macri, yo no veo por qué no hizo una cosa más agresiva, porque esto, básicamente, es más de lo mismo", expresó Espert.

De esta manera, afirmó que el costo "es que el déficit no baja, que el gasto público tampoco baja, que estemos rezando para que la situación internacional siga benigna y entonces la gente se fastidia", de tal manera que el Presidente perdió 15 puntos de imagen positiva desde que ganó las elecciones en octubre del año pasado.

Consultado si las negociaciones salariales con un tope de 15% son una buena señal, Espert señaló: "Sí, pero mi sensación es que ese 15% a la larga va a ceder un poco, porque la inflación no va a bajar del 20% o 25% este año".