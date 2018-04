Fotos Jefe de la Anses quiere cortar de "cuajo" la corrupción interna

El jefe regional de la Anses, Fernando Corrales Ávila, junto con el director general de Prestaciones, Patricio Jaccoud, visitaron la Udai Santiago del Estero. Allí evaluaron las mejoras que hay que realizar y conversaron con los empleados acerca de los cambios que se vienen. En su recorrida, estuvieron acompañados por la gerenta local, Natalia Neme.

Luego, abordado periodísticamente por Noticiero 7, Corrales Ávila se refirió al escandaloso fraude millonario en la Anses, en la que habría operado una banda interna con participación del segundo jefe.

"Acá hubo situaciones que fueron de la gestión anterior, que nosotros ya algo habíamos detectado a fines de 2015, principios de 2016, justamente a partir de esas investigaciones internas que se hacen con nuestras áreas", señaló el funcionario.

"Nos dimos cuenta -subrayó- que habían cosas internas que no estaban funcionando bien, de la manera que nosotros pretendíamos". El jefe regional también reconoció que hubo errores en los sistemas de control internos, pero argumentó que "también se dificulta porque en Santiago del Estero tenemos sólo en pensiones y jubilaciones más de 150 mil. Sobre ese universo, sin contar las AUH ni pensiones graciables, ni titulares de otros beneficios como Progresar, hay que hacer un control", justificó. "Anteriormente los mecanismos fallaron, pero no solamente los mecanismos de control, sino que la persona que tiene mucho tiempo en la Anses (implicada en estas maniobras), hecha la ley y hecha la trampa, van encontrando senderos o atajos" en esos mecanismos, apuntó. Reveló que se busca determinar desde cuándo comenzó a operar la banda dentro de la Anses. "Estamos tratando de definir la fecha desde cuándo, si son anteriores a la actual gestión, y es lamentable esta matriz delictual, este modus operandi (en el organismo), que no solo tiene que ver con Santiago", indicó, apuntando que también hay otros casos en distintas jurisdicciones.

"Recuerden casos de pensiones a ciudadanos paraguayos en Clorinda, Formosa; también se han bajado. Son otros contextos, por ahí no va a ser la matriz criminal similar de hacer un negocio con las pensiones, sino con otro tipo de beneficios, se han detectado otros casos en otras partes del país que como están en período de investigación a nosotros nos han pedido que no digamos dónde, pero es una matriz que se da en todo el organismo", señaló.

Corrales Ávila puso de relieve que la Anses "está trabajando a conciencia para no solamente eliminar de cuajo esto, sino que los empleados tomen conciencia del rol sensible que tiene la Anses para la sociedad".