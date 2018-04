Citan a docentes a notificarse en la Mesa de Entradas del Nivel Primario del Consejo de Educación provincial

06/04/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Nivel Primario, dependiente del Consejo General de Educación de la provincia convoca a las personas e instituciones que se mencionan a continuación, al objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente.

Dichas notificaciones deben realizarse en la sede del nuevo edificio del Consejo General de Educación, sito en planta baja, de Avenida Belgrano Sud Nº. 1940, ciudad Capital.

El mismo se podrá realizar de lunes a viernes en el horario de 8 a 12,30.

Listado

Asunto Nº 49249/17 Dirección Escuela Nº 888; As. Nº. 54951/17-Arévalo Rosa A.; As. Nº 62858/16 Jugo Sara I.; As. Nº 58183/17 Dirección Escuela Nº 155; As. Nº 29978/15 Zurita Silvia D.; As. Nº 47928/16 Luna Héctor E.; As. Nº 14439/17 Ybarra Cecilia V.; As. Nº 38847/17 Ruiz Marcela A.; As. Nº 8762/16 Arévalo Nadia S.; As. Nº 31874/15 Banegas Romina; As. Nº 25624/15 - Córdoba Silvia A.; As. Nº25963/16 - Hinrichsen Javier E.; As. Nº 64968/16 Chazarreta Raúl D; As. Nº 6967/17 Rubino Lucia R.; As. Nº 27564/15 Andave Luis; As. Nº 60171/17 Villarreal Paz María; As. Nº 50840/17 Palavecino Verónica M.; As Nº 25484/17- Suárez Adriana del V.; As. Nº 48275/17 Dirección Escuela Nº. 899 As. Nº 63897/17 - Pérez Marcelo L.; As. Nº 1511/14 Ibarra Francisco A.; As. Nº 31009/17- Maidana Daniela A.; As. Nº 4421/18 Campos Noemí L.; As. Nº 48112/17 Dirección Escuela Nº11; As. Nº 5030/18 Suárez Eva B.; As Nº 3014/18 López Maira; As. Nº 7593/17 Flores Mario A.; As. Nº 14181/17 -Cardozo José S.; As. Nº 62560/16 - Silva Maite; As. Nº 51972/17 Dirección Escuela Nº 814; As. Nº 21020/17 Nediani Néstor A.; As. Nº 253/17 Décima Alcira; As. Nº 60702/17 Dirección Escuela Nº 446; As. Nº 68120/16 Gramajo Karina M.