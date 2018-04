Tapia quiere una reglamentación para las pensiones

Fotos PREOCUPACIÓN. "Es sumamente triste y lamentable", dijo "Chiqui" Tapia sobre los casos de abusos a menores en el fútbol que aparecieron.

06/04/2018 -

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, propuso ayer la creación de "una reglamentación para las pensiones" de los clubes afiliados a la entidad, luego de los casos de abuso de menores denunciados en Independiente y River Plate. Como primer paso, el dirigente adelantó que la semana próxima el Comité Ejecutivo se reunirá para redactar "un protoloco de procedimiento" para seguir en caso de que surjan nuevos episodios en el asunto que sacude al fútbol argentino desde el pasado 21 de marzo.

"Es una situación que me preocupa como presidente de AFA pero antes de eso me preocupa como hombre y padre de familia. Es sumamente triste y lamentable que chicos que llegan a las pensiones desde el interior con toda la ilusión tengan que vivir estas cosas", declaró Tapia.

"Chiqui" Tapia propuso que la AFA tiene que lograr "una reglamentación para las pensiones, que permita reunir datos y manejar información para impedir que sucedan más abusos".

"Me preocupa, me golpea... quedé muy afectado cuando me enteré de estos hechos en el fútbol. Igualmente creo que es más un problema social", reflexionó. Al ahondar en las causas, el presidente de AFA identificó a las redes sociales como una herramienta que "tiene el poder de facilitar estas cosas que antes no existían con tanta frecuencia".

"Lo que veo como principal problema es que los chicos tienen mucho tiempo de ocio y con un teléfono se facilita mucho realizar estos tipo de hechos aberrantes", amplió.

"Ya mantuvimos reuniones con el secretario de Deportes (Carlos) Mac Allister y con otra gente del gobierno para trabajar en otro protocolo paralelo al de AFA. Esto se soluciona con presencia y contención a los chicos", concluyó.

Independiente fue el primer club en denunciar casos de abusos de menores en la justicia luego que un joven de 14 años se quebrara y confesara vejaciones sufridas por al menos siete chicos al psicólogo de la pensión del club de Avellaneda.