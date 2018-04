Fotos ELOGIOS. Gabriel Rodrigo comentó que el circuito de Las Termas se adapta bien a su capacidad conductiva.

06/04/2018 -

Gabriel Rodrigo, el piloto español nacionalizado argentino del equipo RBA BOÉ Racing de Moto3, se mostró optimista de cara al Gran Premio de la República Argentina.

"Mi primer podio lo he conseguido aquí. Creo que es un circuito que a mí se me adapta muy bien, porque no me gustan las curvas muy anguladas y aquí todo es bastante redondito, fluido, muy técnico y de velocidad y es lo que me va bien. Es un circuito en el que puedo hacerlo bien", comentó en rueda de prensa realizado en el Museo del Automóvil.

Consultado acerca de la posibilidad de que llueva este fin de semana, explicó: "Siempre he ido rápido, pero el año pasado, la segunda fractura de clavícula fue en mojado. Me costó un poco más la segunda mitad del campeonato, cuando estaba la pista húmeda, pero en pretemporada hemos trabajado mucho y he vuelto a ser muy rápido. También hemos logrado una muy buena puesta a punto. Tengo otra vez buenas sensaciones en agua. No me preocupa si llueve y creo que podremos estar adelante tanto en agua como en seco".

Subir al podio en Las Termas sería como un sueño cumplido para Gabriel. "Ahora más que nunca sueño con el podio. Ya podríamos decir que no es sólo un sueño sino que es posible, pero también como he dicho en la primera carrera de Qatar, mi objetivo esta temporada es ser otro Gabriel, más inteligente, e intentar estar todas las carreras en el grupo delantero, puntuar e ir hacia adelante. Es la manera de aprender y de hacer una base sólida. Entonces, sería un sueño lograrlo aquí. Empujaré para lograrlo, pero siempre dentro de todos los límites", comentó entusiasmado.

También habló de la importancia del respaldo familiar. "Siempre ha venido mi familia aquí y la verdad que es un apoyo muy grande, porque hay gente que no veo desde hace años. De pequeño venía más a Argentina y Uruguay, pero ahora por mi carrera deportiva o entre carrera y carrera o entrenando en España, se me ha hecho más complicado venir. Es un apoyo especial y ver a familiares que no veía hace 4 o 5 años es muy gratificante", indicó.

Por último, comentó detalles vinculados con su preparación para esta temporada. "Este invierno he entrenado más duro que nunca y he empezado una preparación y una dieta nueva. Entreno todos los días mañana y tarde, alternando bici, piscina, correr, pesas. He bajado bastante de peso y me siento más ligero y más fuerte que nunca. Creo que hemos hecho un buen trabajo", concluyó.