Fotos Así será la actividad en pista desde hoy

06/04/2018 -

CRONOGRAMA DE LA PRIMERA JORNADA:

Viernes 6 de abril: 09 a 9.40: Moto3 FP1. 09.55 a 10.40: Moto2 FP1. 10.55 a 11.40: MotoGP FP1. 13.10 a 13.50: Moto3 FP2. 14.05 a 14.50: Moto2 FP2. 15.05 a 15.50: MotoGP FP2.





Así continúa:

Sábado 7 de abril: 09.00 a 09.40: Moto3 FP3.

09.55 a 10.40: Moto2 FP3. 10.55 a 11.40: MotoGP FP3.

12.35 a 13.15: Moto3 Qualy. 13.30 a 14.15: Moto2 Qualy.

14.30 a 15.00: MotoGP FP4. 15.10 a 15.25: MotoGP Qualy 1.

15.35 a 15.50: MotoGP Qualy 2 .

Domingo 8 de abril: 09.40 a 10.00: Moto3 warm up. 10.10 a 10.30: Moto2 warm up. 10.40 a 11.00: MotoGP warm up. 12.00: Moto3 Carrera a 21 vueltas. 13.20: Moto2 Carrera a 23 vueltas. 15.00: MotoGP Carrera a 25 vueltas.