El rugby tendrá varias atracciones

Fotos CHOQUE. Los rojiblancos irán en busca de una alegría ante el conjunto fernandense.

06/04/2018 -

Santiago Lawn Tennis B y Amigos de Fernández pondrán en marcha hoy desde las 22.30 la tercera fecha del Torneo Apertura 2018 y un fin de semana cargado de actividad a nivel local y nacional.

El encuentro entre rojiblancos y fernandenses, por la Zona A del certamen se jugará en el parque Aguirre y será muy importante para ambos equipos, que arrastran una victoria y una caída y están en el pelotón que viene por detrás del líder, Old Lions A.

El Apertura continuará mañana, con el resto de los partidos de la Zona Campeonato y un encuentro de la Zona Interior A, en tanto que el domingo comenzará la Zona Interior B, con dos partidos a jugarse en Campo Gallo y Tintina.

Torneo del Interior

También mañana será tiempo de acción para Santiago Lawn Tennis por el Torneo del Interior B; el equipo santiagueño recibirá a Tilcara RC de Paraná en un partido clave por la Zona 2, liderada por Jockey de Villa María y en el que los rojiblancos pelean por ocupar el segundo lugar que les dé el pase a los cuartos de final.

Por último, también mañana la selección M/18 enfrentará a Cuyo por la tercera fecha de la Zona Campeonato del Argentino Juvenil. El encuentro se disputará desde las 16.10 en Santa Fe, sede del Concentrado de la categoría y en donde Santiago permanecerá toda la semana hasta que se defina el certamen, en el que tiene por objetivo permanecer en la categoría. Será una gran oportunidad para el elenco santiagueño de poder conseguir su primera alegría en el certamen, que le dé la chance de mantener intacta su ilusión de poder seguir jugando en el rugby de elite. Hay material para conseguir el objetivo en tierras santafesinas. Habrá que ver si se lo permite Cuyo.

Programación

Torneo Apertura, Zona Campeonato. Hoy: Lawn Tennis B vs. Amigos Fdez. (22.30). Mañana 7: Lawn Tennis A vs. Fernández RC (17.00); Santiago Rugby A vs. Old Lions B (15); Santiago Rugby B vs. Old Lions A (16.30); Olímpico B vs. Unse (15) y Olímpico A vs. Añatuya RC (16.30). Zona Interior 1. Mañana 7: Dorados vs. Old Lions Azul (16.00).

Zona Interior B. Domingo 8: Campo Gallo RC vs. Juríes RC (15) y Tintina RC vs. Sanavirores (15.00). Torneo del Interior B. Mañana, 15.30: Santiago Lawn Tennis vs. Tilcara RC.

Campeonato Argentino Juvenil

Mañana, 16.10 (Santa Fe): Santiago vs. Cuyo. Juveniles, mañana: Santiago Lawn Tennis vs. Santiago Rugby (12.30 en M/15 y M/16 y 14.00 en M/2); Añatuya vs. Old Lions (14 en M/1 y 15 en M/2).