Fotos Se vino a ver el MotoGP desde Lincoln en una Pumita

06/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Oscar Capurro, mecánico apasionado y amante de las motocicletas, que vive en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, se dio el gusto de llegar a la "Ciudad Spa" del Norte Argentino a bordo de una Pumita 98 cc. modelo 1957, que pudo restaurar y poner en condiciones para cumplir el sueño de viajar en esta joya que muy pocos la tienen para presenciar el MotoGP 2018. "Es la segunda vez que vengo a esta linda ciudad. Soy un amante de las motos. A esta Pumita la vengo armando desde el año pasado, pertenezco al club de Motos Pumas. Salí de Lincoln la semana pasada, pasé por Río Segundo donde participé de un Encuentro de motos Pumita. Estuve unos días compartiendo con amigos y el martes retomé el viaje hacia Las Termas", expresó Capurro. Luego amplió: "Llegué en la noche del martes a Ojo de Agua, hice noche y salí a las 10 del miércoles, almorcé en Loreto y a las 18.30 llegué. Es la segunda vez que vengo, la primera fue en el 2016. Soy un fierrero de alma y no me quería perder este gran premio en una ciudad donde coseché muchos amigos y me tratan muy bien".