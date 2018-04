"Hoy Las Termas promociona al país por el mundo con el GP"

Fotos VISITA. Fernando García Soria y Marcela Cuesta del Ministerio de Turismo de la Nación estuvieron en 2016 en el autódromo junto a Ricardo Sosa.

06/04/2018 -

El subsecretario de Promoción Turística Nacional, Fernando García Soria, puso de relieve "el empeño que le ha puesto el gobernador Zamora para traer nuevamente el Moto GP a Las Termas de Río Hondo y en particular el área de Turismo, que viene impulsando una fuerte promoción del lugar y el país por el mundo", a partir de esta competencia deportiva.

En diálogo con EL LIBERAL, el funcionario nacional del área que dirige el ministro Gustavo Santos, señaló que la competencia del Moto GP "es la más grande a nivel mundial en motociclismo, por lo tanto, es realmente un honor y una gran responsabilidad que se haga nuevamente en Argentina y en ese marco, tenemos plena confianza del destino donde se hará".

García Soria no descartó su presencia en la provincia para poder participar del último día de la carrera a disputarse el próximo domingo, luego de participar en ediciones anteriores. "Conozco el Moto GP que se hace en Las Termas y noté el fanatismo de los argentinos por Valentino Rossi, algo que me sorprendió, porque no sé si tendrá tantos fanáticos como tiene en nuestro país. Esto es lo lindo de la competencia, además, la hospitalidad de los santiagueños hace que mucha gente pueda regresar", señaló.

En lo que hace al crecimiento turístico de la región, dijo que "se genera un impacto directo desde Las Termas de Río Hondo, hacia la ciudad capital de Santiago y San Miguel de Tucumán, que ven colmada su capacidad hotelera, siendo que la gente hace foco también en otras provincias de la región, lo cual demuestra que la Argentina tiene capacidad de recibir grandes eventos en el territorio".

El titular del área de Promoción Turística Nacional apostó para que además del Moto GP se puedan "captar más eventos internacionales, ya que se crea un efecto multiplicador por la distribución del gasto que hace el turismo, siendo esto una política de Estado para el Gobierno nacional".