Discutió con su concubina, ella fue a pedir ayuda a la policía y él se colgó en el patio de la casa

Fotos ASISTENCIA. El hombre fue trasladado al hospital Zonal donde fue examinado por los médicos de guardia.

06/04/2018 -

Una discusión entre una pareja casi termina en una tragedia, durante la tarde del miércoles en el interior de una precaria vivienda en la ciudad de Clodomira, cuando un hombre tomó la drástica determinación de atentar contra su vida.

Según revelaron las fuentes, el grave episodio se registró pasado el mediodía, cuando la pareja mantuvo una fuerte discusión por diferencias de la vida cotidiana. Allí el acusado había levantado la voz y amenazó con agredir a la madre de sus hijos.

La mujer, para evitar que la situación pase a mayores y que el acusado cumpla con sus advertencias, se trasladó hasta la Comisaría 16 y contó a los policías lo que había sucedido. Delante de ellos manifestó que quería que éstos la acompañaran a retirar sus pertenencias.

Pues la damnificada pretendía regresar a la casa de su madre junto a los menores. Ante el pedido, los efectivos acompañaron a la víctima hasta su casa. Una vez en el domicilio se entrevistaron con el acusado, a quien le explicaron la situación.

Al enterarse que su pareja no lo había denunciado y que solo pretendía sacar sus pertenencias, el acusado reveló que no hacía falta que ella se retire, que sería él quien se iba a ir y pidió a los guardianes del orden que lo dejen sacar algunas de sus cosas.

Ante ello, el acusado ingresó a la casa, mientras su pareja esperaba en la vereda junto a los policías. Pasaban los minutos y al ver que éste no salía, uno de los oficiales ingresó a una habitación y no lo encontró. Más tarde recorrió el inmueble y al ver que no estaba salió al patio.

Allí descubrió la peor escena. El hombre pendía de un cable sujeto a un árbol, por lo que rápidamente pidió ayuda a sus colegas, quienes le realizaron trabajos de rescate y pudieron salvarlo. Más tarde fue trasladado a la hospital Zonal, para recibir asistencia médica.

Los efectivos informaron la situación a la fiscal de turno -Dra. María del Pilar Gallo- quien dispuso que un integrante del gabinete psicológico de la policía se traslade hasta el mencionado nosocomio y le brinde asistencia.