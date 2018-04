Fotos De casi morir, a campeona de culturismo

AÑATUYA, General Taboada (C) A sus 36 años, Anahí Figueredo acaba de ser seleccionada para representar al país en el Arnold Classic South América Brasil, del 20 al 22 de este mes. Pero no siempre fue la mujer con músculos de acero que es hoy. Es más, tuvo tan quebrantada su salud, que estuvo al borde de la muerte. Era 2012 cuando esta añatuyense por adopción (nació en Santa Fe) viajaba a Reconquista, para estudiar la carrera de docente especial para el Nivel Inicial. Iba viajando en una moto con una compañera de carrera hacia el centro educativo donde cursaba, pero metros antes de llegar a destino un camión que perdió el control las atropelló. Ella quedó debajo del pesado rodado y sufrió 14 fracturas en distintas partes del cuerpo, además de gravísimas heridas que hacían presagiar un futuro oscuro, con pocas chances de reponerse. Tuvo que soportar varias intervenciones quirúrgicas para poder salvar su vida y un proceso de rehabilitación que se hacía cuesta arriba. Un milagro Sólo un milagro podía salvarla. "Siempre me gustó el culturismo, pero desde mi ignorancia pensé que jamás iba a llegar a ser una de esas atletas que veía en la televisión o en las revistas", confiesa Anahí ante EL LIBERAL. "Tras el accidente, que marcó un antes y un después en mi vida, estuve un año internada. Ahí se me encendió la lamparita y me contacté con la entonces campeona argentina de esta disciplina a través de correo electrónico. Para sorpresa mía, me respondió el email. Yo le contaba que la admiraba, le conté sobre mi accidente y que estaba en silla de ruedas, que no podía caminar. Más grande aún fue la sorpresa cuando me dijo que me quería conocer y ayudarme en la recuperación", recuerda emocionada. "Ahí empezó a prepararme a distancia, y un día viajé a conocerla y me preguntó si me animaba a competir. Llena de miedos y de alegría, le dije que sí, pero que las cicatrices muy notables en mi cuerpo me intimidaban, y además pensaba en mi interior que no quería dar lastima a los integrantes del jurado, por eso decidí hacerme un tatuaje para tapar las cicatrices", revela la valiente atleta. Recuerda su primer torneo: "Fue muy emocionante, obviamente que recién empezaba. Mi primer torneo fue como Body Fittness en la provincia de Corrientes. Les dije a mi papá y a mis hijos que subiría a competir, y gané. Y desde allí no paré. Llevo 28 torneos ganados en distintos puntos del país. Ahora compito en la categoría Woman Physique", detalla.