Puro músculo santiagueño

Fotos SUPERHÉROE. Entrenó con rieles y pesas de plomo. Tiene una panificadora. Se sacrificó mucho por su sueño.

06/04/2018 -

PAMPA DE LOS GUANACOS, Copo (C) El santiagueño oriundo de Pampa de los Guanacos, Daniel Pons, clasificó en la segunda ronda junto a otros 40 atletas más, lo que le valió conseguir para 2019 su reconocimiento de competidor oficial internacional de la American Corporation Strongman, por lo que clasificó para el año que viene. Lo consiguió luego de competir junto a los 60 hombres más fuertes del mundo, clasificados por cada federación del Arnold Strongman Corporation, la máxima confederación del mundo en atletas de fuerza.

Daniel, conocido en su pueblo como el "Negro", sorprendió a más de uno con su impresionante trayectoria, que comenzó como un sueño distante en su pueblito del interior de Santiago del Estero, pero que hoy ostenta logros increíbles.

"Siempre fui una persona muy inquieta y desde chico me gustaban las actividades físicas; tenía un problema de habla que no me dejaba comunicarme con fluidez ante los adultos y mis pares, y la única manera de tener una buena conexión con ellos era a través del deporte. Con el tiempo fui corrigiendo y tratando de trabajarlo", recuerdo sobre sus difíciles comienzos.

Cuestión de peso

"Mis comienzos con las pesas no fueron fáciles. Era adolescente, tenía unos 14 años, no recuerdo bien, y tenía varios discos de cemento y de plomo. Agarraba mi bicicleta, ponía una caja y recorría los talleres mecánicos para que me den baterías viejas, para después derretir el plomo en casa de mi abuela y hacer discos de plomo. Todo a escondidas, llegué a tener 65 kg de plomo (risas). Y en horarios que nadie me veía, me ponía a entrenar. También traía del ferrocarril los acoples de vías que estaban tirados y hacía de pesas".

A mi madre no le gustaba que lo hiciera. Me tenía que esconder para hacerlo. Yo ahora la entiendo. ¿Por qué? Porque había poca información y todo lo que no es popular o desconocido da miedo. Yo puedo darles un gran consejo a los chicos que quieren hacer una actividad física como el gimnasio: que no lo hagan solos, que vayan al gimnasio con gente capacitada. En esos años y más en un pueblo tan pequeño del interior de Santiago del Estero era muy difícil y había poca información", recuerda.