Fotos Dejó Bandana por las mezcladoras y triunfa igual

06/04/2018 -

Virginia Da Cunha supo reinventarse después del enorme éxito alcanzado con el grupo pop Bandana, que vendió millones de discos, ganó premios internacionales, llenó estadios y tuvo su propia película. Y esa reinvención, para continuar en la vidriera, pasó por su conversión a Dj. Antes, Virginia se acercó más al pop electrónico que llevó adelante con su proyecto "Just V". Luego de Bandana, proyecto al que llegó luego de ser elegida entre más de 4000 chicas, trabajó en radio y televisión de los principales medios de la Argentina. También formó una banda pop rock llamada Virgin Pancakes. Y con él, desde el 2011, participa como Dj de grandes eventos y festas a nivel nacional e internacional, como sucederá hoy cuando se presente en el Fanzone del MotoGP que comienza en Las Termas. Si con el grupo que estaba integrado por Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Ivonne Guzmán y Lissa Vera fue pasión de multitudes, en su nueva faceta, con la que recorre el mundo, convoca y disfruta de poder hacer conocer su especialidad: House & Nu Disco, pero sus sets agregan los sonidos y canciones actuales y los himnos pasados, todo con su toque personal de voces en vivo. Virginia vivió en Los Ángeles, donde trabajó en su música y pulió sus habilidades de DJ, empezando en bares locales y creciendo lo suficiente para presentarse en la apertura de Marques Wyatt en Coachella. También tocó en Lollapalooza Argentina, y muchos otros importantes festivales de música. Virginia, que ahora recorre su camino como Dj, estará hoy en el Fanzone junto con Camilo García, Fede Flores y la Companía de bailarines Santiago Style. Es una de las pocas Dj Singer que existen en la Argentina. Ella toca y canta su música en vivo. Participa como Dj en grandes eventos y fiestas desde el 2011 y ha tenido mucho éxito desde entonces. Actualmente recorre Europa y varios lugares de Argentina tocando su música. Nueva profesión ¿Cómo llegó a su vida la profesión de ser DJ? Ella lo explicó al sostener: "Hace seis años un amigo me invitó a pasar música en un evento. Lo miraba de reojo porque me parecía una involución, ya que yo componía y tenía un proyecto con cinco músicos. Una vez que lo probé, la experiencia derrumbó los prejuicios, tuve una herramienta más y siendo disc jockey me conecté con el sonido del mundo. Las bandejas son todo un instrumento para mí. Con respecto al oficio, no hay que obsesionarse con las mezclas, sino buscar un estilo propio y espontáneo". "Una vez que viajé a Miami me propusieron musicalizar el restaurante de Enrique Iglesias y Rafael Nadal. Ahí estuve algunas noches, pero como soy inquieta no quería sofocarme quedándome en un solo lugar. Así que el año que viene iré a Ibiza para trabajar en otra de las sucursales que ellos tienen allá", destacó. "Soy de tener una idea de lo que voy a mezclar pero con muchas alternativas para adaptarme al público y energía que me toque manejar", precisó. Ecléctica "Siempre fui ecléctica y de hacer varias cosas en simultáneo. Nunca dejé la música, ni de escribir o hacer campañas de moda cuando hice televisión. Soy comunicadora y no me gusta limitarme a ningún medio determinado de expresión", remarcó la joven. "Hoy en día paso música y canto, compongo mis canciones en inglés. Haciendo lo que uno ama, la energía nunca falta", especificó Virginia.