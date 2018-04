Urtubey imagina un cóctel peronista para el nombre de su hija

06/04/2018 -

La actriz Isabel Macedo y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, esperan a su primera hija para dentro de un par de meses. Y aunque tienen una larga lista de nombres para la beba, confesó que a él le gustaría llamarla Eva, "por Evita", pero teniendo en cuenta que la madre es Isabel, bromeó con que sea un "cóctel demasiado peronista".

De todas maneras, aclaró que está en plena negociación. Esperarán a que nazca la niña para decidirse por el nombre, y la elección de los padrinos.

Días atrás, invitada a Cortá por Lozano, Macedo dio detalles de sus antojos: "Voy bien de engorde. 16 kilos en siete meses. El otro (Urtubey) día me trajo helados. Tengo hambre de todo en general. Todo me gusta, todo me parece rico y me parece bien a cualquier horario"’.

‘Lo que ya me gustaba, ahora me gusta más. El helado de dulce de leche y chocolate blanco sale mucho’, cerró, a pocas semanas de que nazca la nueva integrante de la familia (el gobernador ya es papá de Lucas, Marcos, Mateo y Juana, frutos de un matrimonio anterior).