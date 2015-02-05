CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Abril 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 19:54 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. ATRÁPENLOS
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.30 CINE. WINN DIXIE, EL PERRO SONRIENTE
20.15 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISION l
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 7
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 BABILONIA AL DESCUBIERTO
16.00 PROYECTO TIERRA
16.30 NATURALEZA MISTERIOSA
17.00 VIDA
CANAL 9
11.00 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 AMOR EN GUERRA
13.00 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CORAZÓN DE VINILO
16.00 DALE FERRO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 MÚSICA INTERIOR
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.19 MI GRAN OPORTUNIDAD
08.13 PADDINGTON
09.58 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES
11.52 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA - CONFLICTO CÓSMICO
13.25 UN NIÑO DE OTRO MUNDO
03.26 LEYENDAS DE PASIÓN
17.59 LA ENTREGA INMEDIATA
19.42 IN/MORTAL
22.00 SOY EL NÚMERO CUATRO
TCM
06.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.48 LA NIÑERA
08.13 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.18 LA NIÑERA
10.43 LA NIÑERA
11.08 LA PANDILLA SALVAJE
13.44 TERRENO SALVAJE
15.35 LOS CAZAFANTASMAS II
17.33 KARATE KID II
19.41 BATMAN VUELVE
22.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA
TNT
06.08 LA BATALLA DEL AÑO
08.05 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
10.14 WALL-E
12.02 MALÉFICA
13.47 FURIA DE TITANES 2
15.32 KARATE KID
18.13 SIN HIJOS
20.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
00.15 CONTRABANDO
UNIVERSAL CHANNEL
06.30 IT TAKES A KILLER
10.00 LUCIFER
11.00 LUCIFER
12.00 LUCIFER
13.00 MACGYVER
14.00 MACGYVER
15.00 MACGYVER
16.00 MACGYVER
17.00 MACGYVER
18.00 MI NOVIA POLLY
19.50 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.00 SÓLO PARA PAREJAS
24.15 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
02.10 MACGYVER
STUDIO UNIVERSAL
10.05 EL MISMO CIELO
11.05 UN ROMANCE DE NOVELA
12.55 WALTER
14.45 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN. UN CÚMULO DE PROBLEMAS
16.35 PARANOIA
18.35 CONTROL TOTAL
21.00 CERCANA OBSESIÓN
23.00 NUNCA MÁS
01.25 ARMA FATAL
04.00 NUNCA MÁS
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ HOY, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTARÁ SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, ACOMPAÑADA POR FRANCO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y JUAN PABLO BARQUÍN. INVITADOS: RAMÓN ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS FARÍAS, CÍRCULO DE VOCES HUALINA, Y SOLES Y LUNAS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 22.30, OMAR EL “HALCÓN” MARTÍNEZ Y RECITAL DE LOS TOBAS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
COMPLEJO CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN DOMINGO PERÓN)
+ EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
MAZINGER Z (2D): 07/04 - 08/04 - 14:20 (Cast) 16:20hs (Cast) 18:25 (Cast) 20:30 (Cast)
TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D): 07/04-22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
READY PLAYER ONE (2D): 07/04 - 08/04-15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
READY PLAYER ONE (3D):
07/04- 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO (2D): 07/04 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
07/04 - 08/04 - 14:15 (Cast) 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D): HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)
MARÍA MAGDALENA (2D):
07/04 - 08/04 - 22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
COCO (2D): 07/04 - 08/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PETTER RABBIT (2D): HOY AL 11/04 - 19:45 (Cast)
TOMB RAIDER (2D): 07/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN LUGAR EN SILENCIO APTA 13 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 2D: 20:40- 22:50
CASTELLANO 2D 20:40 -22:50 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
MAZINGER Z ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:00- 20:30 (TODOS LOS DÍAS)
MAZINGER Z APT ESTRENO
SUBTITULADA 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SHERLOCK GNOMES ATP
CASTELLANO 2D: 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 22:30
CASTELLANO 2D 22:30- (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días
De lunes a miércoles $75 exclusivo online
Todos los viernes $ 75 presencial y online