CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Abril 2018

A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 19:54 -

CANAL 7 

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. ATRÁPENLOS

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 CINE. WINN DIXIE, EL PERRO SONRIENTE

20.15 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISION l

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 7

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 BABILONIA AL DESCUBIERTO

16.00 PROYECTO TIERRA

16.30 NATURALEZA MISTERIOSA

17.00 VIDA

CANAL 9

11.00 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 AMOR EN GUERRA

13.00 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CORAZÓN DE VINILO

16.00 DALE FERRO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 MÚSICA INTERIOR

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

06.19 MI GRAN OPORTUNIDAD

08.13 PADDINGTON

09.58 DOS VIEJOS MÁS GRUÑONES

11.52 LEGO. LIGA DE LA JUSTICIA - CONFLICTO CÓSMICO

13.25 UN NIÑO DE OTRO MUNDO

03.26 LEYENDAS DE PASIÓN

17.59 LA ENTREGA INMEDIATA

19.42 IN/MORTAL

22.00 SOY EL NÚMERO CUATRO


TCM

06.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.48 LA NIÑERA

08.13 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.18 LA NIÑERA

10.43 LA NIÑERA

11.08 LA PANDILLA SALVAJE

13.44 TERRENO SALVAJE

15.35 LOS CAZAFANTASMAS II

17.33 KARATE KID II

19.41 BATMAN VUELVE

22.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA


TNT

06.08 LA BATALLA DEL AÑO

08.05 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

10.14 WALL-E

12.02 MALÉFICA

13.47 FURIA DE TITANES 2

15.32 KARATE KID

18.13 SIN HIJOS

20.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

00.15 CONTRABANDO


UNIVERSAL CHANNEL

06.30 IT TAKES A KILLER

10.00 LUCIFER

11.00 LUCIFER

12.00 LUCIFER

13.00 MACGYVER

14.00 MACGYVER

15.00 MACGYVER

16.00 MACGYVER

17.00 MACGYVER

18.00 MI NOVIA POLLY

19.50 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.00 SÓLO PARA PAREJAS

24.15 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

02.10 MACGYVER


STUDIO UNIVERSAL

10.05 EL MISMO CIELO

11.05 UN ROMANCE DE NOVELA

12.55 WALTER

14.45 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN. UN CÚMULO DE PROBLEMAS

16.35 PARANOIA

18.35 CONTROL TOTAL

21.00 CERCANA OBSESIÓN

23.00 NUNCA MÁS

01.25 ARMA FATAL

04.00 NUNCA MÁS

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 22, TERE PEREYRA PRESENTARÁ SU DISCO “CICLOS, VENGO Y ME VOY”, ACOMPAÑADA POR FRANCO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA GÓMEZ Y JUAN PABLO BARQUÍN. INVITADOS: RAMÓN ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS FARÍAS, CÍRCULO DE VOCES HUALINA, Y SOLES Y LUNAS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 22.30, OMAR EL “HALCÓN” MARTÍNEZ Y RECITAL DE LOS TOBAS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN DOMINGO PERÓN)

+ EL JUEVES 12 DE ABRIL, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ “LAS PASTILLAS DEL ABUELO”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.



CINES

SUNSTAR

MAZINGER Z (2D): 07/04 - 08/04 - 14:20 (Cast) 16:20hs (Cast) 18:25 (Cast) 20:30 (Cast)

TITANES DEL PACÍFICO 2 (3D): 07/04-22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

READY PLAYER ONE (2D): 07/04 - 08/04-15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

READY PLAYER ONE (3D):

07/04- 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO (2D): 07/04 -14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

07/04 - 08/04 - 14:15 (Cast) 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D): HOY AL 11/04 - 19:50 (Cast)

MARÍA MAGDALENA (2D):

07/04 - 08/04 - 22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

COCO (2D): 07/04 - 08/04 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PETTER RABBIT (2D): HOY AL 11/04 - 19:45 (Cast)

TOMB RAIDER (2D): 07/04 - 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

UN LUGAR EN SILENCIO APTA 13 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 2D: 20:40- 22:50

CASTELLANO 2D 20:40 -22:50 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

MAZINGER Z ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:00- 20:30 (TODOS LOS DÍAS)

MAZINGER Z APT ESTRENO

SUBTITULADA 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SHERLOCK GNOMES ATP

CASTELLANO 2D: 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 22:30

CASTELLANO 2D 22:30- (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (TODOS LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días

De lunes a miércoles $75 exclusivo online

Todos los viernes $ 75 presencial y online

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Abril 2018

También te puede interesar