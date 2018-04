Se viene una cumbre entre Provincia, Nación y Dorna para renovar con el MotoGP

07/04/2018 -

El gobernador Zamora también se mostró halagado por los dichos del CEO de Dorna, que organiza el Moto GP, Carmelo Ezpeleta, de que el Autódromo de Río Hondo se convirtió en la "reina del motociclismo", para señalar que es el mejor autódromo de Latinoamérica. "Me alegra eso, estar en el circuito internacional ya es muy importante. Es cierto, debajo de Estados Unidos no hay otro escenario que pueda recibir con el nivel que necesita de pista el Moto GP, inmaculada diría yo. Interlagos no la tiene por eso ya no se corre en Brasil", comentó el mandatario provincial.

"Esto -ahondó- nos da un escenario de calidad, y nos alegra que Dorna y los pilotos lo reconozcan". Fue entonces que rescató que el año pasado acompañó a la entonces gobernadora Claudia de Zamora al premio de Valencia (España), "donde se entregan distinciones a pilotos y premios, y el circuito de Las Termas fue reconocido como uno de los más seguros del mundo".

"Eso demuestra la calidad con la que fue construida y con la cual mantenemos este escenario que esperemos que este fin de semana esté repleto como el año pasado", anheló.

Consultado si está cerca de renovar con Dorna a raíz de estas cualidades que se mencionan del circuito, Zamora expresó: "El año que viene se conversará eso. También agradecemos al gobierno nacional que es parte de este convenio. Los contratos son por tres fechas y el primero lo hicimos con el gobierno anterior (2014-2016), y desde el año pasado con el gobierno actual (2017-2019). Y el año que viene se tiene que conversar entre Provincia, Nación y Dorna".

"Nosotros vamos a poner lo que siempre: la infraestructura y si como dijo Ezpeleta, hay mucha alegría por venir a este circuito, y la Nación sigue acompañando, podremos tener tres fechas más. Ojalá que se siga consolidando, ya está instalado en el calendario", rescató.

A modo de reflejar el impacto y difusión que tiene esta competencia, contó una anécdota familiar: "Mi hijo juega a la Play 4 y lo vi el otro día que estaba con el Moto GP y estaba la carrera de Las Termas, y así como él, hay millones de chicos jugando ese juego y ahí estamos nosotros. Estamos contentos de mantener esto porque genera trabajo, inversión", subrayó.