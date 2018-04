Se juega el cuarto capítulo de las divisiones formativas

07/04/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy la cuarta fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora de divisiones formativas.

La programación de encuentros es la siguiente: desde las 10, Tiro Federal vs. Quimsa, Sportivo Colón vs. Nicolás Avellaneda, Villa Mercedes vs. Independiente, Jorge Newbery vs. Juventud; 10.30, Contadores vs. Olímpico; 13, Belgrano vs. Atamisqui; 14, Coronel Borges vs. Defensores del Sud; 15, Normal Banda vs. Águilas de Pozo Hondo y Huracán vs. Red Star; 18.30, Lawn Tennis vs. Sportivo Loreto.

Los partidos de Preinfantiles se jugarán en el primer turno y a continuación, los de Mini y Premini.

Los juegos entre Fernández BBC y Coronel Suárez fueron suspendidos por nota.

Preinfantiles

Cumplidas tres fechas, la categoría Preinfantiles tiene seis punteros e invictos: Independiente, Olímpico, Atamisqui BBC, Normal Banda, Huracán y Red Star.

Luego se ubican: Sportivo Colón, Belgrano, Nicolás Avellaneda y Juventud.