Un recurso de última hora y jurisprudencia motivó que policías no ingresaran a buscarlo

07/04/2018 -

La defensa del ex presidente Da Silva presentó a última hora del viernes, un nuevo recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) con el objetivo de tratar de evitar la prisión.

Tal presentación será juzgada por el ministro Edson Fachin, un magistrado que con anterioridad rechazó una solicitud en el mismo sentido.

Cabe destacar que en esta presentación que realizó la defensa del ex presidente, manifiesta que el juez Moro no puede ejecutar la pena porque no hubo agotamiento de los recursos del Tribunal Regional Federal de la 4ta Región, que es la segunda instancia de la Justicia Federal.

La policía argumenta que no puede entrar

En tanto, la Policía Federal de Brasil informó que no pudo ingresar a la sede del sindicato de los Trabajadores, donde se refugió el ex presidente, por una jurisprudencia que impide a las fuerzas de seguridad cumplir los mandatos de búsqueda y de prisión dentro de domicilios y que, a su vez, obliga a realizar estos procedimientos bajo la luz del día.

La Policía Federal explicó que Lula "presentó al sindicato como domicilio. Está en el código de proceso penal, no se pueden cumplir mandos en general, de búsqueda y de prisión dentro de domicilios. Eso es ilegal. Y tiene la definición "de día" que es jurisprudencial, no de seis a seis (6 a 18 horas) sino del surgimiento hasta la puesta del sol", señaló el comunicado policial que explicó las razones por las que no ingresó a buscarlo en el sindicato la fuerza policial.