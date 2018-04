Lula desacató la orden de entregarse y crece la tensión política en Brasil

Fotos APOYO. Manifestantes acudieron a darle su respaldo al ex presidente.

Lula Da Silva se entregaría hoy, después de una misa por su esposa

Refugiado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, el ex presidente Inacio "Lula " Da Silva, permanecía anoche desafiante y rodeado de miles de simpatizantes, al plazo expedido por el juez Sergio Moro que expiró a las 17 de ayer viernes, para que se entregara por propia voluntad para cumplir una condena por corrupción.

Lula fue sentenciado a cumplir una pena de prisión de 12 años y un mes por corrupción, en el marco de la investigación Lava Jato. Fue condenado por recibir de la constructora OAS un departamento tríplex en el litoral paulista, como soborno, para favorecer a esa empresa con contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Pese a esta sentencia, el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), es favorito para las elecciones de octubre.

En este escenario, el ex presidente, se entregaría hoy tras participar de una misa en memoria de su fallecida esposa.

‘Mañana (por hoy) estaremos aquí para asistir a la misa en memoria de Marisa Leticia y creo que es importante que sigamos aquí, solidarios con Lula, porque él va a dormir aquí’, dijo a periodistas el ex senador Eduardo Suplicy, del Partido de los Trabajadores (PT).

Fuentes del PT precisaron que Lula pretende estar presente en esa misa y que además se niega a ser trasladado a Curitiba, ciudad del sur del país en la que el juez Sergio Moro, a cargo de la causa, ha dispuesto que comience a cumplir la pena. Inclusive, la policía de esa ciudad montó una celda especial de 15 m2, con baño privado para alojar al ex presidente.

Pero, el ex mandatario habría exigido que su lugar de detención sea en San Pablo o en la misma Sao Bernardo do Campo, donde tiene además su residencia particular.

En caso de que Lula no se entregue voluntariamente a la Policía Federal, perdería el beneficio de quedar detenido en esa sala-celda especial.

Apoyos

Aunque al principio de la tarde no eran masivas las manifestaciones a favor del exmandatario, tras el vencimiento del plazo de las 17hs que había dado el juez Moro, la concurrencia a las protestas creció en varias ciudades del país, con epicentro en SÆo Bernardo do Campo. Hasta allí, el PT y sus aliados -sindicatos y movimientos sociales- transportaron a miles de militantes para demostrar su fuerza en las calles.

‘No habrá resistencia, pero él (Lula) no irá al matadero de cabeza baja por libre y espontánea voluntad’, dijo uno de los abogados del ex mandatario, José Roberto Batochio.