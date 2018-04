Las sensaciones de los visitantes de todo el mundo

07/04/2018 -

Con un imponente marco de público, se llevó a cabo la primera jornada del MotoGP de la República Argentina 2018.

José Luis Acosta, de Concepción del Uruguay, manifestó: "Es la tercera vez que vengo. Soy fanático de Valentino, desde chico que lo sigo y la verdad es un placer venir a verlo acá. La ciudad de Termas me parece cada vez más linda. Siempre que vengo está cada vez mejor, la atención, la gente muy buena. El autódromo me parece espectacular, es de otro país. La verdad es increíble. Estoy súper feliz, cada vez que vuelvo es una locura. Para mí es lo mejor".

Carlos Augusto Nicolás Gui, de Brasil, dijo: "La ciudad de Las Termas de Rio Hondo me parece muy linda, es muy organizada. La carrera de MotoGP me parece muy rica. Es la primera vez que vengo. Vengo a alentar a Valentino Rossi. ¿La ciudad? la verdad que está espectacular. Me ha gustado mucho".

Juan Carlos Neus, de Puerto Rico, expresó: "Hace tres años que siempre venimos. Ojalá gane Valentino Rossi. El autódromo me parece excelente. Es la primera vez que venimos a la tribuna de Valentino Rossi y la verdad que es muy diferente al resto, está muy bonito. La ciudad de Las Termas de Rio Hondo, me parece excelente. Santiago del Estero siempre nos recibe muy bien, la gente es muy amable. Siempre venimos y nos vamos muy contentos".

Leonardo Ruiz, de la provincia de Buenos Aires, esbozó: "Venimos por quinta vez consecutiva. Los pilotos todos son muy buenos. Somos un poquito más de Valentino Rossi, pero en realidad todos tienen su mérito, hay que alentarlos a todos. Mis expectativas para la carrera final: Johann Zarco, Valentino Rossi y Marc Márquez en el podio, me parece que esos tres. La ciudad de Las Termas de Río Hondo es espectacular, me parece hermosa, la gente, el clima, siempre me tocan días muy lindos. La verdad que es hermoso. El autódromo me parece excelente y ahora más que lo han reasfaltado. Los pilotos están muy contentos y vamos a ver un gran espectáculo. Cada año esto va a ser mucho mejor".