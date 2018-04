La espera terminó: hoy debuta Central Córdoba

Fotos GRAVITANTES. Diego Jara es el goleador de Central Córdoba con nueve tantos. Y Ramírez también aporta gol.

07/04/2018 -

Pasaron veinte días desde la última presentación de Central Córdoba en el Federal A. El parate de una semana y la fecha libre en el inicio del Pentagonal estiraron la espera, que llegará a su fin esta noche, cuando desde las 20.30 el Ferro visite a Estudiantes de Río Cuarto, por la segunda fecha del petit torneo que reúne a los cinco mejores equipos de la categoría y que otorgará el primer ascenso a la B Nacional.

En esta instancia, casi no hay margen de error. Son cuatro partidos a todo o nada para conseguir el objetivo. Y con esa mentalidad trabajó el plantel que dirige Gustavo Coleoni durante este prolongada inactividad que tuvo.

Paradójicamente, el Ferro estuvo sin jugar veinte días y en los próximos ocho definirá gran parte de sus posibilidades de luchar por el ascenso. Es que el miércoles 7 recibirá a Juventud Unida Universitaria de San Luis. Y el domingo 8 visitará a Gimnasia de Mendoza. Pero por ahora, la mira está puesta en el cotejo de esta noche.

Siempre ganar es el mejor resultado. Y en este caso para Central lo sería no solamente por el hecho de potenciar sus posibilidades por sumar de a tres como visitante, sino también porque ya se sacaría de encima a un rival. Es que el "Celeste" perdió en su debut en Mendoza, 4 a 2 ante Gimnasia, y una nueva derrota lo dejará prematuramente sin chances de conquistar el ascenso a la BN.

Está claro entonces que la mayor presión la tendrá el local. Y seguramente eso hará que salga a buscar el partido. Situación que podría ser aprovechada por Central, que tiene hombres rápidos y aptos para explotar los espacios que pueden quedar libres. En ese sentido, la tarea por las bandas de los cordobeses Leandro Vella y Pablo Ortega puede ser determinante.

El "Sapito" Coleoni no podrá poner hoy a su "once ideal" en cancha, ya que por lesión no contará con Héctor Cuevas. Su lugar será ocupado por Emanuel Salvatierra. El resto, serán los mismos que vencieron sucesivamente a Sportivo Belgrano y Chaco For Ever, para asegurarse por anticipado la clasificación a este Pentagonal.