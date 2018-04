Atractiva cartelera por la tercera fecha del Apertura

07/04/2018 -

La tercera fecha de la Zona Campeonato del Torneo Apertura 2018 se completará hoy con cinco encuentros, con la presentación de los punteros e invictos de ambos grupos.

Por la Zona A, el líder con puntaje ideal, Old Lions A (10), visitará a Santiago Rugby B (3). Olimpico (4) y Añatuya (3) serán los protagonistas del otro muy interesante duelo.

Por la Zona B habrá choque de extremos cuando Lawn Tennis B (8), uno de los líderes, reciba la visita de Fernández RC (0), que aún no pudo sumar puntos en el certamen. Mientras tanto la gran revelación, Unse (8), visitará a Olímpico B tratando de prolongar su gran arranque en el torneo. Completarán la fecha, Santiago Rugby A (4) y Old Lions B (5) en un partido de pronóstico incierto.

Zona A: Santiago Rugby B vs. Old Lions A (16.30); Olímpico B vs. Unse (15) y Olímpico A vs. Añatuya RC (16.30). Zona B: Lawn Tennis A vs. Fernández RC (17); Santiago Rugby A vs. Old Lions B (15); Zona Interior 1: Dorados vs. Old Lions Azul (16).