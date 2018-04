La Afip anunció controles y la demanda de aparatos para cobro con débito explotó en Santiago

07/04/2018 -

Mientras la Afip anunció que generalizará los controles para certificar la instalación de dispositivos que permiten el pago con tarjetas de débito automático, una de las empresas que coloca estos aparatos señaló que en 3 días de esta semana la demanda creció como el equivalente a un mes.

Cabe destacar que el 31 de marzo venció el plazo final para que tanto comercios como prestadores de servicios que trabajan con los consumidores finales adquieran los pos, para permitir el pago con débito. Esta obligatoriedad incluye a los que venden productos, presten servicios o realicen locaciones de obras. "Todos aquellos que efectúan transacciones con consumidores finales", indicó Sergio Rufail, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Afip.

La sanción, que aclaró puede ser de entre 2 y 6 días, puede alcanzar "no sólo a quien no tenga el pos sino también a quien teniéndolo no lo use", señaló.

"A la fecha la Afip tiene registrados más de un millón de pos instalados. Cuando comenzó el programa, hace más de un año, había más de 400.000 instalados y ahora 650.000 pos", precisó Rufail.

En tanto, Abraham Nazar, gerente de la empresa Posnet en Santiago, señaló que en 3 días de esta semana corta por el feriado y el paro bancario, "hemos tenido el pedido de 400 altas para instalar, cuando lo normal eran unas 200 por mes", indicó.

Según señaló, los requisitos para acceder a estos dispositivos son el estar inscriptos en la Afip, en la Dirección de Rentas (DGR), un DNI y el contar con una cuenta corriente bancaria. "Básicamente la demanda la hemos tenido de pequeños comercios de la periferia, autoservicios, almacenes, panaderías, pero también profesionales: contadores, médicos, escribanos, odontólogos y también de muchos negocios del interior", destacó.

En total, en toda la provincia la empresa cuenta con 5.000 aparatos distribuidos en diferentes negocios y actividades. Pero, estiman que hasta que se termine de regularizar la instalación de los que aún no lo hicieron, llegarán a unas 7.000 unidades. Sobre los costos de los equipos, hay una bonificación por dos años sobre estos aparatos, para la operación básica de débito que se solicita a través de un call center.

Pero, "la mayoría pide contar con el pago con débito y crédito y en esos aparatos el costo es de $200 a $400 al mes", señaló.

Actualmente, los posnet instalados realizan 250 mil operaciones diarias entre la recepción de pagos con tarjetas de débito y de crédito.