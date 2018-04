Cómo serán los controles, quiénes son los más remisos y qué pasa con monotributistas

07/04/2018 -

El subdirector de Servicios al Constribuyente de la Afip, Sergio Rufail, indicó que los profesionales son los más remisos a cumplir con esta obligación y detalló que el pos es el medio de pago mientras que la factura es la documentación de la operación, "son dos cosas distintas y complementarias".

"Un profesional puede facturar y cobrar en efectivo, o facturar y cobrar con pos. Lo que manda acá es el derecho del consumidor a pagar con tarjeta de débito. Eso es a lo que obliga la ley porque el consumidor tiene derecho a elegir el medio de pago", dijo Rufail y aclaró que la ley sólo obliga a la tarjeta de débito, no así a las de créditos o las billeteras electrónicas.

"Vamos a trabajar con toda la información que tenemos para seleccionar los casos en los que sabemos que ese contribuyente no está cumpliendo con la obligación", dijo y aclaró que la Afip sabe "quién tiene instalado el pos, quiénes, teniéndolo instalado, no lo usan, y quiénes no reciben tarjeta de débito como medio de pago".

El funcionario indicó que si la Afip sólo registra un indicio de incumplimiento la primera acción será inductiva, "una visita amigable, se le va a a dar información y se le va a decir cuáles son las opciones que tiene para colocar el pos", señaló.

Rufail detalló que hay promociones y beneficios que la Afip acordó de palabra con las administradoras de tarjetas para facilitar la instalación.

Especificó que los monotributistas tienen bonificado el servicio por dos años desde el momento en que lo piden y los que no son monotributistas tienen un descuento por instalar la versión de pos básica que es la que acepta sólo tarjetas de débito.

También la Afip bajó las retenciones impositivas sobre esas operaciones y las operadoras de tarjeta no cobran una comisión por transacción cuando la venta se le hace a un jubilado o a un beneficiario de la AUH que está sujeto a la devolución del 15% del IVA.