"La Roca" no terminó bien con su colega Vin Diesel

07/04/2018 -

Dwayne Johnson "La Roca" desnudó, en una entrevista, el otro costado de la exitosa saga "Rápidos y furiosos", adonde la buena onda que se ve a través de la pantalla grande, no es la misma que se vive en el set de filmación. Por lo menos, eso es lo que experimentó él, especialmente con uno de sus compañeros, Vin Disel.

La confesión del actor al que todos conocen con el apodo de "La Roca" llegó un año y medio después de que filmaran la octava entrega de la saga, de la cual ya no formó parte Paul Walker, fallecido en un accidente automovilítico.

"Mis compañeras siempre son increíbles y las amo. Por su parte, mis compañeros son otra historia. Algunos son verdaderos hombres y profesionales, mientras que otros no. Los que no lo son, son unos cobardes para hacer cualquier cosa. Gallinas", señaló Dwayne, en una entrevista que le concedió a la revista Rolling Stone.

Inmediatamente comenzaron las asociaciones sobre a quién se refería. Pero, "La Roca" no tuvo problemas en ponerle nombre a esas "gallinas".

A lo largo de la conversación, el actor de Hollywood admitió que mantuvo importantes diferencias con Vin Diesel, su compañero en la película. "Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cara a cara en mis grabaciones", comentó para sorpresa de muchos.

"Me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo nos acercamos al cine y la colaboración. Me llevó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya trabajemos juntos nuevamente o no", explicó sin especificar cuáles son esas distancias que mantienen en su manera de trabajar.

Por otra parte, después de haber anunciado que aquella de "Rápidos y furiosos 8" sería su última participación en esa historia, ahora Johnson se mostró dubitativo al ser indagado por la posibilidad de volver a la película: "No albergo mala voluntad", remarcó.