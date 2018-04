La pantalla de Max se llenará de obras literarias

07/04/2018 -

Para conmemorar el Día Internacional del Libro, una celebración global promovida por la Unesco el 23 de abril, MAX presentará una colección de más de 20 películas independientes inspiradas en grandes obras literarias o sus escritores, durante el fin de semana del 21 y 22 de abril. Metropolis, la pelicula de animé basada en la obra de culto de Osamu Tezuka abrirá el sábado 21, 5:45; "Hay un sol en el cielo (Not One Less), adaptación de la epopeya en la china rural, de Shi Xiangsheng. seguirá a las 7:40, y se sumarán más filmes.