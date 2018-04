Gary Medel mostró su impactante cambio físico

Hoy 11:08 -

El futbolista chileno Gary Medel compartió en las redes sociales, las fotos que demuestran su radical cambio físico tras someterse a una exigente dieta.

"Hace un tiempo me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía", escribió en su cuenta de Twitter, en donde agregó las fotos de su físico.

El ex jugador de Boca, que actualmente juega en Turquía, lleva cinco meses de tratamiento con la dieta 8/16, que ya lo ayudó a bajar ocho kilos.

Su esposa, Cristina Morales, confesó que ella lo acompaña en la dieta y que el método se llama "ayuno intermitente".

"Se conoce como 8/16 porque se concentra la ingesta de alimentos en ocho horas y luego se ayuna durante 16", indicó y contó que a su pareja, lo que más le costó dejar fue "la bebida y el `picoteo´ por las noches".

Medel compartió con orgullo sus fotos: "El resultado está a la vista, ¿o no? Si yo pide, tú también puedes", escribió.

Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no?? Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede !!!!#ExGuatonGary pic.twitter.com/trHBCjeohJ