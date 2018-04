Fotos MotoGP | Marc Márquez dominó y tuvo los mejores registros

El segundo entrenamiento libre de MotoGP fue de menos a más. En el primer tramo de sesión los pilotos salieron a cuentagotas y se mantuvieron buena parte del tiempo en los boxes. En tanto que la pista se fue secando, todos fueron saliendo a intentar mejorar sus registros de la mañana. Quien mejor lo hizo fue Marc Márquez, que lideró el FP2 con un 1:39.395.

El vigente campeón del mundo una vez marcado ese registro, que acabó siendo el mejor del entrenamiento y del día, se dedicó a seguir durante unas cuantas vueltas a Maverick Viñales. Márquez llegó a hacerle un interior algo agresivo a 'Mack' en la curva 13, pero en la recta de meta cortó dejando pasar otra vez delante al de Yamaha. Una acción que se sumó a la de la mañana en la que Viñales tuvo que tirar de reflejos levantando su moto evitando la colisión con el de Cervera, que llegó algo pasado a la apurada de frenada de la curva 5. Por su parte, Maverick, logró mejorar sus prestaciones y quedar en sexta posición.

También mejoró bastante respecto a la mañana Álex Rins. El catalán de Suzuki ganó confianza en su tren delantero para entrar en curva y mejoró sus registros hasta colocarse en la octava plaza, justo por detrás de un Valentino Rossi que empezó a mostrar sus cartas pero sin forzar del todo.

Mientras, al que no le fueron demasiado bien las cosas fue a Dovizioso. El '04' pasó buena parte del entrenamiento en el box, solucionando algún problema en su Ducati. Cuando salió a pista, sin lograr rodar rápido, acabó volviendo al box antes de que la sesión terminara. 'Dovi' se quedó a tres segundos y medios de Marc Márquez y cerró la hoja de tiempos sorprendentemente. No le fue demasiado mejor el entrenamiento a su compañero de equipo, Jorge Lorenzo. El mallorquín no pudo pasar de la decimoséptima posición, quedando por detrás de un 'rookie' como Syarhin. Quien salvó el orgullo ducatista fue un Tito Rabat que, tirando delante de Aleix Espargaró y Crutchlow marcó el tercer mejor tiempo.





Los tiempos del FP2:

1. MARC MÁRQUEZ (1:39.395)

2. Cal Crutchlow (+0.404)

3. Tito Rabat (+0.951)

4. Andrea Iannone (+1.060)

5. Dani Pedrosa (+1.099)

6. Maverick Viñales (+1.115)

7. Valentino Rossi (+1.182)

8. Álex Rins (+1.197)

9. Álvaro Bautista (+1.371)

10. Aleix Espargaró (+1.405)