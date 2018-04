El ministro Dietrich quedó "impactado" con el autódromo

Hoy 19:19 -

El ministro de Transporte de Nación, Lic. Guillermo Dietrich arribo al autódromo internacional de Termas de Rio Hondo donde fue recibido por el subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa y la secretaria General de a Gobernación, Dra. Matilde O´ Mill quienes lo acompañaron en la visita por todas las instalaciones del autódromo, especialmente del Museo del Automóvil. Durante la recorrida el ministro Dietrich dijo sentirse “profundamente impactado” por el Autódromo y el Museo.

En dialogo con la prensa, el ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich, manifestó: “No es la primera vez que vengo a la ciudad de Termas, hemos trabajado en muchas cosas con la ex Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora y el subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa. Pero sí es la primera vez que entró al Autódromo y vengo a este evento y estoy profundamente impactado. Desde el primer momento me sentí sumamente bien recibido con mucho afecto, como siempre que venimos a Santiago del Estero y la realidad que esto no solo es un evento acá en la provincia, acá en la ciudad, es un evento que trasciende la provincia, que es muy importante para la Argentina, viene gente de todas partes del mundo, muchos motociclistas de Brasil, Uruguay, de Chile que tienen la oportunidad de conocer nuestro país. Claramente tenemos que seguir trabajando en esta línea, trabajando en conjunto y potenciando los eventos que generan empleo y turismo”. Asimismo agrego sobre obras en la provincia que “hay un plan en obras de rutas, algunas ya finalizadas como la habilitación de la ruta provincial uno y una parte de la ruta provincial cinco. Acabamos empezar el mejoramiento de una obra muy pedida hace mucho tiempo, como es la ruta 34 entre La Banda y Rosario de la Frontera. Además de la ruta nueve entre Tucumán y Termas. Hoy la hice yo en auto y claramente, a un día del fin de semana, el tráfico de camiones que había y que hay es muy importante”.

Para finalizar, destaco “estamos haciendo la revolución de los aviones, con los cuales estamos trabajando. Hemos logrado que la empresa Andes opere en Termas, tuvimos una operación muy exitosa que arrastro el potencial que tiene el aeropuerto de Termas cuando se cerró el aeropuerto de Tucumán. Estamos haciendo inversiones de tecnología, tanto en el aeropuerto de Santiago del Estero y Termas, por lo tanto es mucho lo que tenemos que hacer, sabemos que es mucho lo que falta, trabajamos todos los días y lo importante acá es trabajar en equipo”, señalo.

Durante su estadía en el autódromo internacional, el ministro Dietrich, que estaba acompañado por su familia, y el Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora.